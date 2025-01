Novak Đoković izneo svoj stav, a Janik Siner mu to ne uzima za zlo.

Izvor: Youtube/ Australian Open TV/printscreen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković predao je polufinalni meč na Australijan openu Aleksanderu Zverevu, nakon izgubljenog prvog seta. Povreda koju je zaradio tokom borbe sa Karlosom Alkarazom, a koju je dokumentovao i snimkom, bila je preteška, pa srpski as nije mogao da se bori za finale. Nakon povlačenja poželeo je Zverevu da osvoji titulu i tako izazvao reakcije sa raznih krajeva planete.

Predsednik Teniskog saveza Italije Anđelo Binagi prokomentarisao je ovu situaciju. Izrazio je nezadovoljstvo zbog komentara najboljeg tenisera svih vremena i istakao da je Đoković "nisko pao" kada je poželeo da Zverev osvoji trofej pobedom nad italijanskim tenisom koji je ponos čitave nacije, pa između ostalog i Binagija.

Janik Siner nije toliko dramatično shvatio Đokovićevu poruku. Zapravo, on ne vidi ništa sporno u Novakovom stavu, pa je kontrirao predsedniku Teniskog saveza Italije. "Đoković i Zverev su prijatelji i dugo se poznaju. Nema zlobe prema meni, sve je u redu. Znam da je Zverev imao druge šanse da osvoji grend slem turnir, u nedelju sve može da se desi. Samo razmišljam o tome da dam sve od sebe", rekao je italijanski teniser, trenutno prvi na ATP listi.

Saša Zverev je nedavno istakao da je Novak Đoković njegov najbolji prijatelj među profesionalnim teniserima, a pred Australijan open se šalio da mu je jedina šansa da osvoji grend slem ukoliko ga srpski as pusti da to uradi. Jasno je da će do titule morati sam, pobedom u finalnom meču protiv Janika Sinera, ali može da očekuje da će Novak Đoković navijati za njega.