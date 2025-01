Sve je jasnije koliki uticaj na taktiku Novaka Đokovića ima Endi Marej, za koga kažu da je kao kompjuter. Znao je i šta da kaže Đokoviću kada je povrijeđen morao da igra protiv Karlosa Alkaraza, tako da je izgledao nezadrživo na Australijan openu.

Izvor: Lui Siu Wai / Xinhua News / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Karlos Alkaraza u četvrtfinalu Australijan opena (3:1) odigravši zaista spektakularan meč. Đoković je otvoreno priznao da je to jedan od najboljih koje je u karijeri odigrao u Melburnu - a znamo šta je sve znao da priredi u poslednjih 20 godina - dok je još nevjerovatnije u svemu da je bio povrijeđen. Krajem prvog seta, koji je još izgubio, Đoković je istegao mišić na preponama i morao je u svlačionicu gdje je dobio zavoj, ljekove...

Od tog trenutka bio je suočen sa 1:0 na semaforu, tako da je razmišljao i o odustajanju, ako se situacija na terenu ne promijeni u njegovu korist. Promijenio je taktiku, čime je bio iznenađen i Mats Vilander koji ga je odmah pitao za to posle meča, dok je sada otkriveno da je udjela u tome imao i Endi Marej.

Nije slučajno što je Đoković baš Mareja prvog zagrlio posle meča, pošto je Britanac izgleda iskoristio taktiku svog bivšeg trenera Marka Pečija. U intervjuu za australijsku televiziju "Kanal 9", to je prvo primijetio posle meča: "Povreda koju je Đoković doživio u prvom setu natjerana nas je sve da se pitamo šta će sad da uradi? Ali, to je samo dovelo do toga da pritisne dugme u sebi koje mu je dozvolilo da igra vrstu tenisa koju nikad nismo vidjeli kod njega. Bio je ekstremno agresivan na riternima, kao i Andre Agasi...", rekao je Peči "čarobnu riječ" koju je i Marej sigurno dobacio Novaku.

Nekadašnji broj jedan, slavni Amerikanac, inače je bivši trener Novaka Đokovića. Njih dvojica imaju dobar odnos, a nije tajna i da je Novak uživao u njegovim igrama, tako da bi vrlo dobro znao šta misli Marej kada kaže da "riternira kao Agasi". Da bude nikad agresivniji, po cijenu greške. U svakom poenu.

"Čovječe, samo je promijenio taktiku i bio laserski precizan u riternima. I šta je to reklo svima nama je da je to tip koji je osvojio 24 grend slema nije dao još sve što može. Očigledno da postoji još jedna brzina koju niko još nije vidio kod Novaka, da je toliko moćan da pogađa i ne promašuje. Njegov ritern je bio toliko dominantan protiv drugog servisa Karlosa Alkaraza... Nije mu mogao ništa u tom trenutku", dodao je Peči.

"Vidjeli smo kako je Novak mogao da igra cijelu svoju karijeru. Da je odlučio da riternira kao Andre Agasi, mogao je! Tako je sve izgledalo. Došlo je iz potrebe. To je bio tip koji je bio limitiran zbog povrede i na kraju je tako izgledao", dodao je Džim Kurijer koji je hvalio takođe Novakovu taktiku.

Kakva će biti za polufinale u petak protiv Aleksandera Zvereva, ostaje još da se vidi, posebno jer treba da čujemo i da li je situacija sa preponama bolja kada se "tijelo ohladilo".

Nole je najavio da će svakako danas imati slobodan dan, a možda ni dan uoči meča ne bude trenirao.