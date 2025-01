Velika pobjeda Đokovića!

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković uspio je da se plasira u polufinale Australijan opena pošto je u četvrtfinalnom meču posle velike borbe savladao Španca Karlosa Alkaraza sa 3:1 u setovima (4:6, 6:4, 6:3, 6:4).

Gledali smo epski spektakl u Melburnu i tenis sa druge planete, a nestvarni Đoković još jednom je pokazao zbog čega je najbolji u istoriji ovog sporta i dokazao je ko je gazda u Melburnu, te je zakazao okršaj sa Aleksanderom Zverevim u polufinalu Australijan opena.

Novak je krenuo fenomenalno u meč protiv Alkaraza, te je odmah napravio brejk i stigao do 2:0, ali je mladi Španac momentalno uzvratio, te izjednačio na 2:2. U nastavku prvog seta teniseri su čuvali svoj servis sve do finiša kada je u devetom gemu Alkaraz napravio novi brejk i stigao do prednosti od 5:4. Zatražio je tada Novak medicinski tajm-aut i pomoć ljekara, došlo je do kratkog prekida meča, a kada se Đoković vratio na teren Alkaraz je potvrdio brejk i osvojio prvi set.

Drugi set krenuo je poput prvog, Novakovim brejkom, samo je ovog puta Đoković uspio da stigne do 3:0. Ipak, Alkaraz je uzvratio, izjednačio na 3:3 i ponovo se ušlo u dramatičan finiš. Ovog puta u završnici se bolje snašao srpski teniser, došao je do brejka u ključnom trenutku, osvojio drugi set rezultatom 6:4 i na taj način izjednačio na 1:1.

U trećem setu teniseri su čuvali svoj servis sve do šestog gema kada je Novak napravio brejk za 4:2. Alkaraz je momentalno uzvratio i smanjio na 4:3, ali je već u narednom gemu Đoković još jednom oduzeo servis španskom teniseru i stigao do 5:3. Uspeo je da potvrdi ovaj brejk Novak odličnim servis gemom i sa 6:3 stigao je do vođstva od 2:1 u setovima.

Početak četvrtog seta bio je kao iz snova, Đoković je osvojio brejk, a zatim ga je i potvrdio i bilo je jasno da u ovom setu želi da okonča meč. Imao je Alkaraz priliku da se vrati, ali je Đoković reagovao fenomenalno na sve brejk šanse za Španca, izvlačio se iz nemogućih situacija, stigao do pobjede i plasmana u polufinale gde ga čeka Aleksander Zverev.