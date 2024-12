Nije Novak krio da mu je čudno što mu je Endi Marej sada trener, ali neke stvari moraju da se promijene da bi uzeo trofeje!

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Novak Đoković je stigao u Australiju i odmah je digao glas protiv dopinga u tenisu. Pričao je o svim nelogičnostima vezanim za slučaj Janika Sinera, a onda se osvrnuo i na najveću tenisku vijest sa kraja ove godine. Dugo je bio bez trenera Novak nakon rastanka sa Goranom Ivaniševićem, a onda je sve zatekla vijest da će ga trenirati nekadašnji veliki rival, ali i veliki prijatelj Endi Marej.

Proba tog partnerstva vidjeće se već prije Australijan opena u Brizbejnu, a kratko nakon što je završio karijeru aktivnog tenisera nekadašnji svjetski broj jedan probaće da Đokovića vrati na prvo mjesto svjetske rang liste. Vidjećemo kako će to proći.

"To što smo na istoj strani mreže je stvarno sjajna promjena jer mi je on bio jedan od najvećih rivala. Na neki način mi je ovo čudno jer dijelim neke od osjećaja kako sam na terenu, dijelim neke tajne sa njim, pričam kako vidim svoju igru na terenu sa nekim ko mi je uvijek bio jedan od najvećih rivala. Ali sam takođe zahvalan što je prihvatio da radi sa mnom ovdje u Australiji", rekao je Novak Đoković novinarima u Brizbejnu.

Marej će mu se pridružiti tek nedelju dana pred Australijan open i neće biti sa njim dok igra u Brizbejnu. Nakon što zajedno provedu prvi grend slem sezone odlučiće da li će nastaviti saradnju i koliko će ona trajati. Ipak prvi utisci su sjajni za sada.

"Prvih deset dana koje smo proveli zajedno bili su sjajni. Uživao sam u svakom momentu. On je jako metodičan, posvećen, profesionalan. Ne čudi me to jer ga znam toliko godina kao igrača i jasno je da je to novo iskustvo za njega kao trenera i mene kao igrača. On ima jedinstven pogled na moju igru pošto je jedan od velikih rivala. Zna mi sve vrline i mane.Takođe do skora je igrao na turu i poznaje sve najbolje tenisere, čak i one najmlađe. Zna im mane i vrline tako da se radujem saradnji. Mislim da će donijeti nešto novo u moju igru i da ću bez sumnje moći da profitiram iz toga na teniskom terenu. Pomoći će mi sigurno i njegov šampionski mentalitet", rekao je Novak.

(MONDO, N.L.)