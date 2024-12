Mihael Šumaher i njegova porodica ucijenjeni su na jeziv način od strane bivšeg tjelohranitelja, koga su smatrali za prijatelja dok nije počeo da "šara".

Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

Bivši tjelohranitelj porodice Šumaher uhapšen je jer je predvodio kriminalnu operaciju u kojoj je planirao da napakosti slavnom vozaču Formule 1 Mihaelu Šumaheru i njegovim najbližima. O čemu se radi? Markus Friše je zajedno sa dvojicom pomagača - Jilmazom Tozturkanom i njegovim sinom - prikupio veliku količinu osjetljivih materijala i pokušao je da ucijeni porodicu, tražeći ogroman novac zauzvrat.

Tjelohranitelj Friše i njegovi pomoćnici sakupili su 1.500 fotografija i oko 200 video-snimaka na kojima je Mihael Šumaher, kao i njegovu kompletnu medicinsku dokumentaciju u kojoj se krije odgovor na pitanje u kakvom je stanju najbolji vozač u istoriji Formule 1, koga svijet nije video skoro 11 godina - od jezive nesreće u Alpima.

Kako se navodi, Friše je u operaciju krenuo još nakon što je obaviješten da će ostati bez posla, a sve je počelo još 18 mjeseci prije nego što će Mihael Šumaher doživjeti povrede glave na skijanju. Ipak, tokom tog angažmana u porodici Šumaher, uspio je da ima pristup osjetljivim informacijama i zloupotrijebio ih je kada je saznao da će dobiti otkaz.

Navodno, Friše je iz porodične vile iznio dva hard diska i četiri USB-a na kojima su prikupljeni podaci, a planirao je da porodicu ucijeni da će objaviti materijale na "dark vebu" ako mu ne isplate čak 15 miliona eura.

Štaviše, išli su toliko daleko da su 3. juna pozvali porodicu Šumaher sa skrivenog broja da zaprijete. Posle toga je sin Jilmaza Tozturkana, poslao četiri fotografije kao dokaz da se ne šale. Porodica je odmah posle toga obavijestila policiju i samo 16 dana kasnije svi oni završili su iza rešetaka. Policija je našla dovoljno dokaza da ih liši slobode, a njemačko tužilaštvo pokreće istragu i suđenje bi trebalo da počne ovog mjeseca.

Šumaher nije viđen 11 godina u javnosti

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Slavni šampion Formule 1 Mihael Šumaher je 29. decembra 2013. godine doživio jezivu nesreću na skijanju u Alpima. Glavom je udario u stijenu i hitno je prebačen u bolnicu gdje su lekari uspjeli da mu spasu život, ali je bio u komi. Od tada ga niko u javnosti nije vidio, a o njegovom zdravstvenom stanju se ne zna gotovo ništa.

"Mihael ne priča, on komunicira očima i samo tri osobe smiju da ga vide, a ja znam ko su. Preselili su se u Španiju i njegova supruga je u toj kući napravila bolnicu za njega", rekla je Elizabeta Gregoraći, bivša supruga slavnog Flavija Brijatorea, u intervjuu od prije nekoliko godina. S druge strane, porodica gotovo da nikada u javnosti ne priča o Mihaelu, a samo su rijetki prijatelji koji su mogli da mu dođu u posjetu.

"Mihael je prijatelj, smatram ga dijelom porodice. Redovno ga posjećujem", kratko je kazao Žan Tod, njegov nekadašnji šef u Ferariju koji ne želi da priča o njegovom zdravlju: "To je njegova privatna stvar. Jedino što ću reći jeste da mu se divim, kao i njegovoj porodici. Moramo da poštujemo njegovu privatnost".

Da li ćemo ikad više vidjeti Šumahera?

Ove godine su iz Njemačke stigle nevjerovatne informacije da bi Šumaher mogao da se pojavi na venčanju svoje kćerke ovog ljeta! Čak se pričalo da se to zaista i desilo.

Đina-Marija Šumaher udala se ovog ljeta za Jana Betkea i veliko slavlje je planirano na Majorki, gdje porodica Šumaher ima vilu već šest godina. Pričalo se da bi Šumaheri mogli da prodaju vilu na Majorki kako bi nastavili da finansiraju oporavak Mihaela, međutim to se nije dogodilo, nego je navodno procurila informacija da su ga iz vile u Švajcarskoj prebacili na ovo špansko ostrvo gdje ima sve uslove za oporavak. S obzirom na to da porodica krije apsolutno sve o Mihaelu, niko nije ni skroz siguran gdje se sada nalazi, ali njemački mediji vjeruju da je mogao da bude viđen na venčanju.

Tako i italijanski "Korijere delo Sport" dodaje da je Mihael Šumaher u pomenutoj vili na Majorki i da praktično neće biti potrebno nigdje da ga sele, pošto će gosti doći k njemu i u tu će biti održana ceremonija. Naravno, uz nikad veće obezbjeđenje kako bi sve proteklo u najboljem redu i da bi slavni vozač Formule 1 bio zaštićen.

Doktor ubio poslednju nadu o Šumaheru

Izvor: KERIM OKTEN/EPA

Međutim, doktor Jusi Posti, inače specijalista neurohirurgije u Finskoj, jedan od najvećih stručnjaka u svojoj oblasti, i te kako je skeptičan da je to tačno. Na spekulacije da je Šumaher bio u stanju da bude na svadbi, izražava neslaganje i ističe da je malo vjerovatno da se tako nešto dogodilo.

"Sve ukazuje na to da se ne osjeća dobro. Pacijenti koji leže u krevetu većinom postanu toliko slabi i nepokretni da ih više nije moguće izvući iz kreveta nakon toliko godina", rekao je doktor Posti i dodao: "To sugeriše da je verovatno u istom stanju tokom poslednje decenije. Sumnjam da se išta iznenada promenilo u ovoj fazi. Pacijenti se oporavljaju koliko mogu do dvije godine, a onda se obično utvrđuje nivo oporavka".

"U suštini, ove vrste pacijenata su u najboljem slučaju vrlo eksperimentalni modeli", zaključio je Posti koji je nažalost ovakvim pesimističkim prognozama razočarao navijače Šumahera.