Voli Novak i da zapjeva!

Provodi se Novak Đoković ovih dana! Prvo smo ga gledali u Dohi gdje se provodio na trci Formule 1, a onda je odletio 13.300 kilometara dalje u Argentinu. Tu je došao da usput pogleda finale Kopa Libertadores, a zapravo je stigao na oproštajni meč Huana Martina del Potra.

A prije nego što je došao u Buenos Ajres u Dohi je svratio do frizera i tu se ludo zabavio! Na društvenim mrežama je procurio snimak na kome se vidi najbolji teniser svijeta kako se veseli u frizerskoj stolici uz poznati hit Nade Topčagić "Jutro je". On je pustio tu pjesmu i zaigrao uz nju. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pjesma "Jutro je" je svojevremeno bila ogroman hit, a ponovo je dobila na popularnosti i postala je internacionalno poznata zahvaljujući Zlatanu Ibrahimoviću. Ovo je jedna od omiljenih pjesama čuvenom fudbaleru, a čak ju je zapjevao zajedno sa Sinišom Mihajlovićem na jednom izdanju čuvenog muzičkog festivala "Sanremo".

Novak i Zlatan imaju sjajan odnos, a očigledno je da dijele sličan muzički ukus i vole da se provode. Dok je Zlatan završio karijeru i sada je funkcioner u Milanu, Novak i dalje igra tenis i zajedno sa svojim novim trenerom Endijem Marejem želi da dođe do još boljih rezultata naredne sezone.

(MONDO, N.L.)