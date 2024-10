Grigor Dimitrov je pričao o mentalnom zdravlju i morale bi kolege teniseri ozbiljno da shvate njegove riječi.

Izvor: x/printscreen

Iskusni bugarski teniser i jedan od najboljih prijatelja Novaka Đokovića sa ATP tura Grigor Dimitrov sada je otvorio dušu i progovorio o mentalnom zdravlju. Trenutno deseti teniser svijeta je najviše stigao do trećeg mjesta na ATP listi, osvojio je Završni masters sezone 2017. godine, igrao je polufinala tri od četiri grend slema, a tokom karijere je imao napade panike, patio je od anksioznosti i depresije.

On je sada naglasio da mu je drago što je sa ovakvih tema skinuta stigma, a naglasio je da pogotovo muškarci moraju da shvate da priznanje da imaju problem i da ih nešto muči nije slabost nego zapravo znak velike snage.

"Bila bi laž kada bih rekao da nikada nisam imao depresiju. Imao sam ozbiljan momenat anksiozbnosti i napada panike. Čak i tokom teniskog meča. Naravno da mislim da pomaže kada možete da pričate sa ljudima i da podijelite iskustvo. Čak i teniseri između sebe treba da budu otvoreniji. Znam da je to teško jer je tenis jako individualan sport. Ali ipak smo mi svi ljudi na kraju, to može da se desi bilo kome. A ovo je samo tenis. Mislim da mnogo sportista širom svijeta polako počinju da iskazuju ovakve stvari, što je sjajno vidjeti. Ne pričamo dovoljno o mentalnom zdravlju. Ja potpuno razumijem da muškarci generalno o tome ne pričaju mnogo, a mislim da bi trebalo. Nije to slabost, ja mislim da je to potpuna suprotnost, da je to ogromna snaga", rekao je Grigor Dimitrov.