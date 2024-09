Nova selektorka, najmlađa u istoriji Crne Gore, okupila je igračice u okviru EHF sedmice i time je označen početak uigravanja za nastupajuće Evropsko prvenstvo.

Izvor: RSCG

Suzana Lazović, članica zlatne generacije iz 2012. godine, održala je danas prvi trening sa nacionalnim timom, nakon što je prošlog mjeseca dobila povjerenje RSCG da naslijedi Bojanu Popović.

“Čast je i obaveza biti dio ove reprezentacije. Neko sam ko je odrastao u ovom sistemu, razvijajući svoju flizofiju sigurna sam da će se ovaj tim vratiti na stare staze uspjeha, jer je Crnu Goru uvijek karakterisala borbenost i hrabrost. Sigurna sam da će to djevojke nastaviti da pokazuju iz dana u dan”, rekla je Lazović na predstavljanju.

Nekada sjajna pivotkinja je sa Savezom dogovorila saradnju na dvije godine. U radu će joj pomagati Igor Marković, Sonja Barjaktarević i Danica Delić.

“Cilj je da pokažemo hrabrost, zajedništvo, koheziju…Samo tako možemo doći do cilja. Ključ svake utakmice će biti odbrana. To je moja filozofija kojoj ću težiti dok budem u rukometu. To mi je donosilo rezultate. Ako budemo to poštovale, ne sumnjam u uspjeh, a djevojke će to znati da ispoštuju”.

Na prvom spisku Suzane Lazović našla se povratnica u nacionalni tim Milena Raičević, a uz nju i četiri debitantkinje – Milica Trifunović, Andrijana Tatar, Sara Burić i Ivana Vujadinović.

“Ima novih imena, kao i onih koji se sada nijesu našli na spisku, ali u periodu koji dolazi – hoće. Želim da dobije šansu svako ko ima potencijal. Na nekim budućim okupljanjima biće još veći broj mladih igrača, jer vremenom treba da podmladimo ekipu. Sigurna sam da su mlađe igračice, uz iskusne, spremne da pokažu ono što smo mi dokazivali, imaće od koga da uče”.

Već krajem novembra, odnosno početkom decembra, Crna Gora će učestvovati na Evropskom prvenstvu – rivali u grupnoj fazi su Srbija, Rumunija i Češka.

“Najbitnije je zajedništvo, da igračice poštuju jedna drugu i odluke koje donosimo. Nećemo se baviti prošlošću, bićemo borbeni, uporni i istrajni, želim da svako mrzi da igra protiv nas”.

U oktobru i novembru, glavnom pripremnom ciklusu pred Evropsko prvenstvo, Crna Gora će sparingovati sa selekcijama Hrvatske i Slovenije.