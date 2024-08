Nova selektorka ženske rukometne reprezentacije Crne Gore je Suzana Lazović, saopšteno je iz Rukometnog saveza Crne Gore (RSCG).

Kako je objavio Rukometni savez Crne Gore, njoj će to biti povratak u crnogorski rukomet, nakon što je bila prva saradnica Bojane Popović na klupi reprezentacije do 18 godina na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj 2018. godine, te prvi trener na Evropskom prvenstvu za igračice do 19 godina u Mađarskoj godinu kasnije.