Marko i Đorđe nisu uspjeli, ali Novak Đoković jeste!

Izvor: MN Press

Imao je Novak Đoković motiv više na meču prvog kola US Opena sa Raduom Albotom. On je u tri seta rutinski savladao Moldavca, mada ga je mučilo to što je morao da igra tenis do ponoći, a prije samog meča je najavio da želi osvetu. Kako to kada nkada ranije nisu igrali? Lijepo!

"Oba moja mlađa brata su igrala protiv njega i izgubili su, tako da se nadam da mogu da ih osvetim", rekao je uz osmijeh Novak kada je izlazio na teren. Na "Artur Ešu" je osveta stigla, pobijedio je 6:2, 6.2, 6:4 i tako postao teniser sa najviše pobjeda na ovom terenu. I na konferenciji za medije poslije meča pominjao je braću. "Bilo je i za Marka i Đoleta! Video sam taj podatak i čuo sam se sa Markom i potvrdio je to. Našalili smo se da je ulog veći, da osvetim braću", rekao je Novak.

Pomenuo je na konfrenciji za medije i brata Đorđa koji je nedavno izašao iz projekata KK Dubaija, ali ima novi. Ponovo je Srbija dobila turnir, a sada će se on održavati u Beogradskoj areni i biće na programu u novembru.

"Drago mi je što smo vratili turnir u Beograd. To je Đoletov projekat, on je u potpunosti uradio to sa svojim timom, od početka do kraja. Rade dobar posao, to su pokazali u Srbiji i Banjaluci. Ove godine se tako pružila prilika da se uzela licenca na dve godine, ta licenca ne pripada nama, nego pripada turniru u Sankt Peterburgu. Zbog situacije u Rusiji, bio je u Izraelu, pa je putovao za Španiju. Beograd se pokazao kao grad koji ima tenisku kulturu, imali smo odlične turnire. Ove godine neću igrati na tom turniru, ali želim sav uspjeh organziatorima i nadam se da će svi ostali srpski teniseri igrati. Nadamo se da će biti neko zvučnije ime, nezgodno je jer je pred Masters u Torinu. Dosta tenisera završava nakon Bersija završava sezonu. Biće u Areni i želim puno uspjeha", rekao je Novak