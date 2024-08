Pred početak US Opena ponovo potcjenjivanje Novaka Đokovića u američkoj javnosti što može da bude najveći motiv teniseru.

Srpski teniser Novak Đoković u noći između ponedeljka i utorka počinje učešće na US Openu na kome će pokušati da dođe do svoje pete titule, odnosno 25. grend slema. Prvi rival biće mu moldavski teniser Radu Alboc (138. na svijetu) i dobra vijest je da sve do finala neće igrati protiv Karlosa Alkaraza ili Janika Sinera, ali čini se da uprkos tome mnogi ne vjeruju da će slaviti pred američkim navijačima sa kojima je dugo u sukobu.

Jedan od razloga zašto ne vjeruju Đokoviću je što ove sezone nije osvojio nijedan turnir (osim zlata na Olimpijskim igrama što mu je bio i glavni cilj), dok takođe mnogi vjeruju i statističkim podacima i tradiciji koja nije na njegovoj strani. Sa njom su novinari čak upoznali Đokovića pred početak US Opena.

Jedan od njih postavio je sledeće pitanje koje je Đoković pažljivo saslušao, pa počeo da se smije: "Od 2008. godine kada si se prvi put takmičio na Olimpijskim igrama, stigao si do 2024. i svog prvog zlata. U tom periodu vlada i čudna statistika na US Openu da nijedan teniser nije odbranio titulu ovdje od 2008. godine (Nole je šampion US Opena, prim. aut.). Šta treba da uradiš drugačije ove godine kao branilac titule da bi promijenio taj podatak?".

Već po Novakovom izrazu lica vidjelo se da su zaboravili da razgovaraju sa "čovjekom koji mijenja istoriju" od kada je počeo da se profesionalno takmiči na ATP turu. Zato se i nasmijao i objasnio da je i te kako motivisan i da će učiniti sve da bi došao do novog grend slema trofeja.

"Šta ću uraditi drugačije? Pokušati da osvojim titulu, bar za početak ha-ha...", rekao je Nole i dodao da je došao da osvoji pehar i ništa drugo: "Da, nisam znao za to. Mislio sam da je to slučaj možda pet ili deset godina, nisam znao da je tako dugo. Nadam se da će se to promijeniti ove godine, to je cilj. Za mene je uvijek cilj da odem do finala i da se borim za trofej. Takav pristup nije ništa drugačiji za mene ni ove godine".

Potom je Nole zastao i još jednom objasnio da je zagrejan za igranje na US Openu kao da je prvi put došao u Njujork, čisto da pokaže svojim rivalima da ne upisuju unaprijed bilo šta.

"Znate, pitaju me ljudi - sada kada sam, kao što znate, osvojio sve uz to olimpijsko zlato - šta je još ostalo da osvojim? Ja i dalje osjećam glad. Znate, još imam taj takmičarski duh. Želim još da ispisujem istoriju i da uživam na ATP turu. Nadam se da ću tako inspirisati mlade ljude da gledaju i igraju tenis. To je jedan od razloga zašto još igram. Grend slemovi su najvažnija stvar u našem sportu, tako da ako nisi inspirisan da igraš svoj najbolji tenis tamo - teško je to uraditi negdje drugdje. US Open je turnir na kome imamo i najveći stadion u našem sportu, pa tu su i poznati noćni mečevi... Ovdje u ponedeljak uveče igram svoj prvi meč i vjerujte jedva čekam da izađem na teren. Buka i energija su skroz drugačiji nego bilo gdje na svijetu. Jedva čekam".

Šta je Đoković rekao o Sineru?

Dok je Karlos Alkaraz "pecnuo" Janika Sinera i pokazao da je vrlo iznenađen zbog toga što njegov najveći rival nije kažnjen kao što su neki teniseri u prošlosti, Novak Đoković je želio da pokaže da je na strani Italijana. Objasnio je da Siner nije kriv u tom datom slučaju, nego nedoslednost koju ima ATP.

"Ovakve situacije su razlog zašto smo osnovali sindikat profesionalnih teniskih igrača. U središtu našeg djelovanja je igrač, u potpunosti predstavljanje prava igrača. Davanje sigurnosti da možete da pokrijete sve situacije koje mogu da se dogode ne samo na terenu, već i na cijelom ATP turu. Pričali smo već o tome da i nižerangirani igrači žive od ovog sporta i to je nešto što mora da se popravi", rekao je Đoković.

"Mnogo je tema o kojima se priča i na kojima radimo iz ugla našeg sindikata igrača... Ali neću sada o tome. Što se tiče Janika, kao što sam rekao, zbog takvih slučajeva smo osnovali sindikat tenisera koji će uvijek da promoviše fer protokole, jasne protokole i standardizovani pristup ovakvim slučajevima. Razumem ljutnju igrača zbog toga što ne postoji konstantnost. Koliko sam shvatio, njegov slučaj je bio završen u trenutku kada je saopšten. Ali znate, pet-šest meseci je prošlo od kada je vijest o tome stigla do njega i njegovog tima".

"Tako da - da, postoji mnogo problema u sistemu. Vidimo da postoji nedostatak u formiranju standardizovanih i jasnih protokola. Mogu da razumijem osjećanja igrača koji se pitaju da li su tretirani na isti način. Nadam se da će rukovodeća tijela našeg sporta moći da uče iz ovog slučaja i da imaju bolji pristup u budućnosti. Mislim da kolektivno mora da se napravi promena i mislim da je to očigledno".

"Mnogi igrači, koje neću da imenujem, a siguran sam da znate koji su, imali su slične ili iste, u suštini iste slučajeve, a nisu imali isti epilog. I sada je pitanje da li je tu stvar u novcu, u tome da li teniser ima novca da plati advokatskoj kancelariji koja će efikasnije zastupati njegov ili njen slučaj..."

"Zaista ne znam, da li je to slučaj ili nije? To je nešto za šta mislim da bismo zajedno svi trebalo da bolje istražimo, da pogledamo u sistem i da shvatimo kako da nam se ovakvi slučajevi ne događaju. Ne mislim samo na konkretan slučaj, već na to da napravimo standard prema kojem će svaki igrač, bez obzira na svoj renking na ATP listi ili status ili svoj profil, moći da dobije isti tretman. U suštini, to je moje mišljenje o tom slučaju i moj pogled na čitavu stvar nakon svega što smo čitali i vidjeli i o čemu smo pričali poslednjih dana", zaključio je Đoković.