Nevjerovatne scene iz glavnog grada Francuske!

Izvor: RTS1/Printscreen

Novak Đoković iznio je svoje zlato pred hiljade navijača u Parizu, pred Ajfelovu kulu! Na ceremoniji proslave olimpijskog šampiona, kakvu do sada nije doživio, Nole je izašao na binu ogrnut srpskom zastavom i sa medaljom oko vrata. Održao je emotivan govor, jer je opet osjetio kako mu naviru emocije.

"Ovo je vrhunac svakog sportiste, kad ste mladi sanjate da predstavljate zemlju. Postoje grend slemovi, postoji Rolan Garos jedan od najvećih turnira za nas, a kada predstavljam Srbjiu, to je velika čast i privilegija i ovo je definitivno najveći uspjeh koji sam ostvario. Zbog emocija koje sam prolazio juče, to nikad nisam osjetio u životu, sa 37 godina bio sam bolji od mlađih momaka, uspio da osvojim zlato i ne postoji ništa ljepše od ovoga", rekao je Nole.

"Osjećam ovdje sjajnu podršku, vi ste sjajni i najbolji na svijetu. Svaki sport, svaki stadion je ispunjen do kraja. Htio sam nešto da gledam i nisam mogao da nađem karte. Mogli ste neku da 'ukradete' za mene. Šalim se, nevjerovatni ste, fanatastična energija. Ovo su mi pete olimpijske igre, nosio sam zastavu Srbije i mislio sam da je to najbolji osjećaj za sportu, sve do juče, kada sam osvojio zlato. Hvala vam što ste napravili ove Igre posebnim za svakoga", dodao je Đoković u poruci zahvalnosti Parižanima.

Novak posljednja 24 sata nikad neće zaboraviti, jer u svakoj sekundi uživa u najemotivnijem uspjehu svoje velike, najveće karijere. Pogledajte kako je bilo u Parizu ovog popodneva.