Rafael Nadal mogao bi da odustane od meča u singlu na Olimpijskim igrama.

Izvor: YouTube/Roland Garros/Screenshot

Rafael Nadal mogao bi da odustane od meča u singlu na Olimpijskim igrama. To bi značilo da ne bi imao ni šansu da igra protiv Novaka Đokovića u drugom kolu. Španac se iznervirao kada je saznao za raspored mečeva i priznao je da razmatra o povlačenju sa meča sa Martonom Fučovičem (Mađarska).

Organizatori teniskog turnira u Parizu objavili su raspored i plan je da igra drugi meč na stadionu "Filip Šatrije" i da bi trebalo da počne oko 14 časova u nedjelju. Kada je za to čuo Rafa se žestoko iznervirao. "U dva? Tad igram? Ne razumijem taj raspored, zvuči užasno. To je nečuveno. Evo, sad je 10 sati uveče, završio sam meč dubla. Ne znam šta ću da uradim. Pričaću sa timom, kako bi donio najbolju odluku. Sve sa ciljem da imam više šanse da dođem do željenih rezultata za Španiju", poručio je Nadal u razgovoru za španski "Karusel Deportivo".

Ono što je svakako po malo i sramotno sa njegove strane je to što je znao da ovo može da se dogodi. On je i tražio da meč singla igra u nedjelju kako bi se oporavio. I tada je znao da postoji šansa da drugo kolo i potencijalni duel sa Đokovićem igra u ponedjeljak i da neće imati dan odmora, kao što recimo imaju Novak i Alkaraz koji su svoje singlove završili u subotu. Karlos je igrao dva meča u istom danu zbog toga...

Prije nekoliko dana je trener španske reprezentacije Karlos Moja saopštio da je Nadal povrijeđen i da "ne može da garantuje da će da igra". Međutim, od tada je odradio trening, igrao meč dubla sa Karlosom Alkarazom i sa njim je uspio da prođe prvo kolo i da pobijedi argentinski tandem, inače šeste nosioce na takmičenju.

Upravo je poslije tog meča pričao sa medijima. Na samom terenu nije izgledao loše, čak naprotiv. Dobro se kretao, pokazao je zašto je pariska šljaka njegova druga kuća. Nekoliko sati poslije tog dubla je izgleda promijenio mišljenje.