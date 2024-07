Odmah je rekao Alkaraz da je Novak najveći ikad, a onda je zastao, pa na silu dodao i Rafaela Nadala i Rodžera Federera!

Izvor: YouTube/Tennis TV/Screenshot/DAZN/Screenshot

Neće se obradovati Rafael Nadal kada čuje da ga ni sunarodnici ne smatraju za najboljeg tenisera svih vremena! Karlos Alkaraz koji je nedavno pobijedio Novaka Đokovića u finalu Vimbldona rekao je javno da smatra da je upravo Srbin najbolji teniser koji je ikada nastupao. Iako su Nadal i Alkaraz jako bliski, toliko da će na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu igrali dubl zajedno nije htio Alkaraz da ga stavi ispred Novaka.

"Kada se gledaju brojke Novak Đoković je najveći svih vremena. Druga dvojica Rodžer Federer i Rafael Nadal su za mene takođe na vrhu", rekao je na pitanje ko je GOAT ili najveći svih vremena Karlos Alkaraz. Jednostavno Novak ima najviše osvojenih grend slemova i najviše nedjelja na vrhu ATP liste.

Što se tiče Nadala on je među prvima čestitao Alkarazu na osvajanju Vimbldona, a kada su ga pitali šta misli o sunarodniku istakao je da vjeruje da Alkaraz može da postane najveći ikada ako ga zaobiđu povrede.

"Moj utisak je da pričamo o teniseru koji će biti jedan od najboljih u istoriji. To je moj osjećaj. On je igrač sa velikim potencijalom. Život može da se promijeni jako brzo, to je istina. Nikada ne znate šta će se desiti u budućnosti, ali ako danas predviđamo šta će se desiti sa njegovom karijerom, predviđamo mu nevjerovatne stvari. Njegov nivo tenisa je nevjerovatno visok. Ako uspije da se sačuva od povreda... Naravno tu je i Janik Siner, ali danas vidim njih dvojicu iznad svih. Ne vidim mnogo tenisera koi mogu da ga zaustave na turu, mislim da je na svakom turniru na kome igra i na svakoj podlozi on je uvijek favorit", rekao je Nadal.

Iako ima samo 21 godinu za sada je Karlos Alkaraz osvojio četiri grend slema i na vrhu ATP liste je proveo 36 nedjelja. Sve je počelo kada je 2022. godine osvojio US Open, a zatim je dva puta zaredom uzeo Vimbldon i ove sezone je dodao svojim trofejima i trofej Rolan Garosa.