Karlos Alkaraz jeste Španac, ali njegov idol nije Rafael Nadal. On hoće kao Novak Đoković.

Izvor: PA Images/Alamy/Profimedia

Karlos Alkaraz čini sve što može da unaprijedi svoje tijelo i svoju igru, da bi od starta karijere davao maksimum i ostvarivao velike rezultate. I iako na drugoj strani mreže ima Novaka Đokovića, mora se priznati da mu to uspijeva, jer je mladi Španac u prethodnih mjesec i po osvojio Rolan Garos i Vimbldon, na kojem je drugi put uzastopno u finalu pobijedio Novaka Đokovića.

Da bi uradio sve da bude na najvišem nivou, Karlos Alkaraz je promijenio i svoju ishranu, iz koje je izbacio gluten. Svako ko prati tenis zna da je to prvi javno uradio Novak Đoković, na savjet nutricioniste, doktora Igora Ćetojevića. Sada je isti "recept" primijenio i Alkaraz, još jednom pokazavši na taj način da uči od Novaka i da ga i na taj način vidi kao svog uzora.

"Izbacio sam gluten iz ishrane jer se osjećam bolje. Htio sam testiram da li je to za mene dobro ili loše i ispalo je da se gluten nikako nije 'slagao' sa mnom, iako to isprva nisam osjećao. Na kraju krajeva, to nije bila intolerancija. Stvar je bila u tome da sam želio da se unaprijedim taj dodatni procenat-dva time da se fizički osjećam bolje. I da bih to uradio, bilo je potrebno da prekinem to da uradim", rekao je Španac u jednom intervjuu.

Alkaraz je i početkom juna priznao da prati Novaka. Sve je počelo prošle godine, kada su i mediji pisali o tome da Karlosova majka Virdžinija za čitavu porodicu sprema pastu na uobičajeni način, a za svog sina bez glutena.

Karlos je napravio promjenu na predlog svog fizioteraopeuta Huanha Morena i pridržava je se i pod najvećim izazovima, kada je u posjeti Rimu ili Parizu na teniskim turnirima i kada ga vode na "gurmanske ture" po gradu. "Karlos ni na trenutak ne zanemaruje svoje navike, koje su ga dovele na vrh sa 21 godinom", objavila je tada i Marka, oduševljena njegovim napretkom na svaki način.

Naravno, Alkaraz sebi dopusti predah od striktnog režima ishrane kada je okružen najbližima i kada sezona nije u jeku. "Juče sam slavio sa porodicom, sa ljudima koji su došli iz Mursije, sa svojim prijateljima. Izašli smo na dijetu i naravno da sam radio sve što nisam tokom turnira i da sam jeo ono što inače ne jedem. Obično vodim računa o glutenu, ali tada sebi olakšam i dopustim malo i kršenje pravila. I ako tada moramo da popijemo šampanjac i proslavimo, iskoristimo taj trenutak. Posle toga ranije odem kući i to je to", kazao je Španac.

Ono što je Novak otkrio sa 23 godine, 2010, Karlos Alkaraz počeo je u još ranijoj fazi karijere. Sveo je na minimum ili potpuno izbacio iz ishrane unos šećera i usredsredio se na povrće, bijelo meso, ribu, voće, orašaste plodove, sočiva i zdrava ulja. Novak Đoković već deceniju i se pridržava toga i pomoglo mu je da postane najveći svih vremena.