Jedan od rijetkih tenisera koji ima pozitivan skor sa Novakom objasnio je zašto smatra da je Đoković najveći ikada.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Iskusni britanski teniser Den Evans je nakada bio i na rubu prvih 20 na svijetu, ali sada je 59. i pokušava da se vrati u samo elitu svjetskog tenisa. Probao je i da od Novaka Đokovića nešto nauči i svratio je do njegovog trening kampa u Španiji i tu je shvatio zašto je Novak Đoković najveći teniser svih vremena. U autorskom tekstu u britanskim medijima je detaljno opisao kako izgleda dan Novaka Đokovića i zašto smatra da je on najveći teniser ikada.

"Jedna od mojih omiljenih teniskih uspomena su treninzi sa Novakom Đokovićem u Marebelji prije početka sezone. Zaista može mnogo da se pročita o njegovom načinu treninga, ali ono što me je šokiralo je radna etika koju ima. U nedjelju uveče otišao sam do teretane kako bih svratio u saunu prije odlaska u krevet. Bilo je 21:30 i većina ljudi se već "gasila" i spremala za vikend. Čuo sam neku buku i to su bili Đoković i njegov trener koji su vježbali pilates. Taj momenat ga perfektno opisuje. On je jako pristojan momak, potpuna suprotnost njegovom imidžu negativca, ali nikada nisam sreo nekoga toliko opsjednutog pobjeđivanjem. To što je non stop posvećen je ono zašto je po mom mišljenju najveći teniser ikada", napisao je Evans.

Istakao je takođe iskusni Britanac da je tokom karijere Novak sve morao da radi bolje i duže od svojih najvećih rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala kako bi ga javnost prihvatila. Prema njegovom mišljenju na kraju je to uspio i postao najveći ikada.

"Tokom karijere izgleda da Đoković mora sve da uradi malo više od drugih da bi se dokazao. Došao je na scenu kada je Rodžer Federer bio idealni sportista, a Rafael Nadal ultimativni ratnik. Oni su bili glavne zvijezde tenisa i nije bilo mjesta ni za koga drugog. Bili su komercijalni rudnici zlata i zato je Đoković izostavljan. Đoković nikad nije imao taj spektakularan život van terena jer je uvijek bio fokusiran na tenis. Tiho je došao do rezultata i sve ih je prestigao", napisao je Evans.

Engleski teniser koji je u karijeri najviše stigao do četvrtog kola grend slema zapravo je samo jednom igrao sa Novakom Đokovićem i pobijedio ga je 2021. u Monte Karlu, ali sada ističe da će javnost, pogotovo u Britaniji, tek kasnije shvatiti koliko je Novak zapravo veliki.

"Sve nas je iznenadio kada se pojavio na Vimbldonu nakon operacije koljena i izgleda da je ponovo u fokusu. Izgleda smirenije i srećnije sa sobom. Ispalio je nekoliko hitaca ka publici, ali je to uradio, a da nije trepnuo. Ne postoji mnogo tenisera koji imaju samopouzdnje da kažu tako nešto i da ostanu pri tome. Ni u jednom momentu na Vimbldonu nije izgledao kao da je u problemu. Sa 37 godina on je 16 godina stariji od Alkaraza. Stvar sa veličinom u sportu je to što se uglavnom ne prepozna dok ne nestane. Sada gledamo poplavu pohvala za Endija Mareja. Jednog dana svi će zagledati iza i shvatiti koliko je dobar bio Đoković", završio je svoj tekst Danijel Evans.