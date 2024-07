POMISLIO DA MU JE NOVAK ĐOKOVIĆ OTAC: Sin influenserke ga vidio i uzvikuo "tata", nije jedini koji se zbunio

Kad je vidio Novaka Đokovića na televizoru uzvikne je "tata!".

Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Lusi Fink je poznata američka influenserka koja je jednom prilkom objavila snimak sina, a video je bio apsolutni hit na mrežama. Dok su gledali snimak Novaka Đokovića s prošlogodišnjeg nastupa na Vimbldonu, njen sin je uzvikuno "tata!" kada je vidio najboljeg tenisera na televizoru.

Otac dječaka, Majkl, ali i Lusin suprug, zaista liči na Novaka Đokovića što se može i vidjeti na njihovim zajedničkim slikama - "Moj suprug liči na Novaka. Ljudi ga stalno zaustavljaju zbog toga na ulici misleći da je Novak", otkrila je Lusi.

I zaista kada pogledate fotografije, na prvi pogled lako je zbuniti se:

Noletu je supruga Jelena najveća podrška

Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena, a njegova supruga Jelena Đoković, bila je uz muža kroz njegove najveće uspjehe, ali i padove u životu. Jelena je 2019. godine na dodjeli prestižne nagrade "Laureus Sportsman of the Year 2019" pričala o Noletu, ali i o momentu kada je otišao na operaciju lakta, koja je bila protiv njegovih uvjerenja. Ovaj događaj u Novakovom životu bila je velika prekretnica.

"Nije slava. Mislim da smo se povezali tako snažno jer on za mene nikada nije bio teniser. Upornost je njegovo srednje ime, on ne želi da odustane, kad vjeruje u nešto. Kao porodica smo se fokusirali na dobrobit, znamo da se isceljenje dešava kad vodimo računa o tijelu, odmaramo se dovoljno, kad jedemo zdravo i dobro. Kada je Novak počeo da koristi ljekove protiv bolova, to je bilo protiv svega u šta smo vjerovali", rekao je Novak agent.

"Imao je problem sa laktom još u oktobru 2015. godine, nakon Australian Opena, nije se moglo izbjeći, morao da ode na operaciju, ako želi da igra tenis", ispričao je Novakov agent, a onda se Jelena nadovezala: "Operacija je bila protiv njegovih uvjerenja. Sahranio je jedan sebe tom odlukom. Onda je otišao na Indian Vels i izgubio je svoj meč. Kada je izgubio na Roland Garosu, rekao je da više neće igrati tenis. Izgubio je povjerenje u sebe. Pozvao me je i rekao da vidi svrhu da igram, ako vas tu nema".

Jelena je onda otkrila Novakovu tajnu uspjeha: "Uvijek je put popločan vjerom. Moraš vjerovati svom tijelu, svojim mogućnostima, svom oružju. Nikad nije igrao za slavu i pare, uvijek zbog toga da osjeti život u potpunosti, ja sam u to zaljubljena, to volim kod njega".