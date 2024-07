Rafael Nadal ubijeđen je da će Karlos Alkaraz da postane jedan od najboljih igrača u istoriji tenisa.

Izvor: Cordon Press / ddp USA / Profimedia

Karlos Alkaraz je teniser o kome se najviše priča u prethodnih nekoliko dana. Sa razlogom, pošto je osvojio četvrti grend slem trofej. U razmaku od godinu dana dva puta je pobijedio Novaka Đokovića u finalu Vimbldona i pokazao da je pred njim svijetla budućnost i da će tek da dominira "bijelim sportom". To kaže i Rafael Nadal.

Nahvalio je Rafa svog sunarodnika sa kojim će igrati i u dublu na Olimpijskim igrama. Ubijeđen je da će Karlos da osvoji pregršt trofeja i da će da postane jedan od najboljih ikada. "Moj utisak je da pričamo o igraču koji će da postane jedan od najboljih u istoriji, to je moj osjećaj. Ima ogroman potencijal. Istina, život može brzo da se promijeni i nikad ne znaš šta budućnost dolazi, ali po ovome što vidimo sada možemo da predvidimo da ga čekaju nevjerovatne stvari u karijeri."

Vidi Španca i Italijana u samom vrhu svjetskog tenisa u godinama koje dolaze. "Njegov nivo tenisa je veoma visok. Ako izbjegne povrede... Tu je i Janik Siner i njih dvojica su nivo iznad svih ostalih bez ikakve sumnje. Ne vidim mnogo igrača koji mogu da ga zaustave na turu. Najbolja stvar kod njega je što na svakom turniru gdje igra, bez obzira na podlogu, on je favorit za titulu."

Pojasnio je i na šta misli i spomenuo da je na početku karijere Rodžer dominirao na travi, Đoković i Federer bili su odlični na tvrdoj podlozi, on na šljaci... "Nijedan igrač nije bio favorit prije svakog turnira kao što je on. Karlosova aura, taj osjećaj. Ima veliku prednost, jer ako on osjeća i ako igra na nivou na kom je, biće veoma teško da ga neko pobijedi."

Prvi rival na turniru u Baštadu mu je Leo Borg, sin legendarnog Bjorna Borga. Poslednji put je Rafa na ovom turniru bio 2005. godine i osvojio je trofej sa 19 godina. "Kada imate 17, 18, 19 godina i igrate prvi put. Sjećam se ja sam dolazio sa prijateljima, sa Huanom Monakom, Karlosom MOjom, igrali smo Plejstejšn, išli na večere, radili različite stvari. Kada imate 38 godina onda se život mijenja i obraćate pažnju na neke druge stvari. Sada više gledam na to koliko je ovo mjesto lijepo. Kada ste stariji, zanimate se za više stvari, šetate, upoznajete sve. Prošli put kada sam bio imao sam 19 godina, to je bio neki drugi svijet", zaključio je Nadal.