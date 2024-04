Biće ovo istorijski dabl, naravno Nadal uspije da se pojavi u Parizu.

Rafael Nadal će uraditi sve kako bi došao do medalje na Olimpijskim igrama u Parizu! Vratio se konačno na teren poslije velike pauze španski teniser i nekadašnji prvi reket svijeta, ali u singlu teško da može do trofeja na velikim takmičenjima. Zato planira da napravi dabl sa Karlosom Alkarazom na OI!

Iskusni 37-godišnji teniser ima zlato sa Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine u singlu, dok je 2016. u Riju uzeo zlato u dablu igrajući sa Markom Lopezom. Sada je istakao da nema potrebe za dogovorima, već je sve završeno kada je duet sa Alkarazom u pitanju.

"Karlos ne mora ništa da me pita, ako stvari budu kako treba igraćemo zajedno. Za mene je to jako uzbudljivo, a ako se ne varam čuo sam da se i on tako osjeća. Zato bi bilo sjajno da odigramo neki turnir prije Olimpijskih igara kako bismo se pripremili", rekao je Nadal gostujući u jednom podkastu.

Vratio se na teren u januaru igrajući u Brizbejnu Nadal, a zatim je dugo ponovo bio van terena. Sada u Madridu pokušava da uhvati formu za Rolan Garos i za predstojeće Olimpijske igre. Tenis nije problem, problem je zdravlje i samo se nada iskusni 37-godišnjak da će ga poslužiti kuk kada dođe vrijeme.

"Zašto ne bismo igrali zajedno ako obojica budemo zdravi? Mislim da bismo napravili sjajan tim i mogli bismo da uradimo velike stvari. Bilo bi to sjajno za obojicu, a dobro bi bilo i za Španiju. Vidjećemo kako će se stvari odvijati", rekao je Nadal.

