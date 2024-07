Novak Đoković pričao je o svom velikom rivalu i prijatelju Endiju Mareju.

Novak Đoković i Endi Marej igraju na istom grend slemu možda i po posljednji put u svojim karijerama. Britanac se žestoko muči sa povredama, imao je i operaciju pred treći grend slem sezone i uspio je da se vrati na teren pred Vimbldon. Odradio je treninge, želi da igra, da li će moći i koliko, to još uvijek ni sam ne zna.

O njemu je u superlativima pričao Novak, njegov dugogodišnji rival i prijatelj i jedva čeka da ga vidi na londonskoj travi. "Čuo sam da je bio na operaciji prije nedelju dana i bio sam zabrinut. Međutim, činjenica da je već počeo da trenira i da udara lopticu je sjajan znak. Zaslužuje sjajan oproštaj sa svog omiljenog turnira, ovdje je dva puta podizao pehar. Nadam se i želim mu da bude dovoljno fizički spreman da završi sve po svojim uslovima. Želim mu sve najbolje", rekao je Đoković za "Skaj sport".

Endi je osvojio tri grend slema u karijeri. Dva na Vimbldonu i to 2013. i 2016. godine. U prvom finalu na londonskoj travi pobijedio je upravo Novaka, dok je u drugom tri godine kasnije savladao Miloša Raonića. Prvu titulu na slemovima osvojio je 2012. na US openu i to baš protiv Novaka.

Odradio je Marej trening, nije djelovalo loše i prvi meč bi trebalo da igra protiv Tomasa Mahača (Češka) u utorak i očekuje se da će taj meč da bude na Centralnom terenu, ako se Britanac ne povuče prije toga. "Moram prvo dobro da se krećem, što još uvijek nije slučaj. Ne znam šta će da bude, pokušaću da uradim sve što je do mene. Nikada nije jednostavno poslije operacije, vidjećemo", jasan je Marej.