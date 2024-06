PORED TITULA, TENIS MU DONEO I LJUBAV! Endi Marej suprugu upoznao kao tinejdžer, a mnogi ih porede sa Đokovićima

Ljubavna priča Endija i Kim Marej je nestvarna, a kruna ljubavi su njihovo četvoro dece.

Endi Marej (37) broji poslednje mesece karijere, sada je samo pitanje da li će odigrati još jedan ili dva turnira. Nekadašnji najbolji teniser sveta će verovatno propustiti Vimbldon. On je izašao u javnost i istakao da će do poslednjeg trenutka čekati sa odlukom da li da nastupi na najpoznatijem grend slemu zbog problema sa povredom. Dvostruki šampion Vimbldona i trostruki osvajač grend slema ima komplikacije sa cistom na kičmi.

Supruga i četvoro dece su mu najveća podrška

Svetski poznati teniser uživa u ljubavi sa Kim Marej (36) sa kojom je nakon 10 godina veze 2015. godine stupio u brak. Njihov brak mnogi smatraju savršenim, a čini se da mu je upravo ona najveća podrška. Kada god bi u javnosti govorio o supruzi, Marej nikada nije želeo previše detalja o njihovom privatnom životu da otkriva. Njih dvoje su roditelji četvoro dece, a uprkos toj činjenici lepa Kim izgleda bolje nego ikada.

Čekala 10 godina da je zaprosi

Njihova ljubavna priča počela je kada su se prvi put sreli na zabavi povodom US Opena 2005. U to vreme, Kim je putovala sa svojim ocem Najdželom, koji je bio šef ženske Asocijacije tenisa na travi u Engleskoj. Njihova romansa se brzo razvila, ali je par uspeo da to zadrži u tajnosti dok su provodili vreme upoznajući se.

Kim je dospela u centar pažnje javnosti godinu dana kasnije kada je Endi osvojio svoj prvi turnir u San Hozeu u Kaliforniji i projurio kroz gomilu da poljubi svoju zadivljujuću novu devojku. Ona je tada još bila tinejdžerka. "Otišla sam s njim misleći da je u redu jer on nikada neće pobediti, pa ću se vratiti na vreme za školu u ponedeljak, a onda je on to uradio", kasnije se prisetila. "Sećam se da sam rekla svojoj mami - moraš da nazoveš i da im kažeš da imam virus i da neću biti tu, ali onda je to bilo na naslovnoj strani novina pa sam uhvaćena", rekla je ona.

Marej joj je prvi ozbiljan dečko

Kim je odrasla u Barkombu u Zapadnom Saseksu sa svojim teniskim trenerom ocem Najdželom, majkom iz Južne Afrike Leonor i mlađim bratom Skotom. Upoznala je Endija sa 17 godina dok je još bila u šestom razredu, i on je bio njen prvi ozbiljni dečko. Imala je najviše ocene iz muzike, umetnosti i drame i studirala je englesku književnost na Univerzitetu u Saseksu. Ubrzo je postala deo tima koji je putovao po svetu prateći Mareja na turnejama i od tada ona je čuvenom teniseru bila najveća podrška. U tom perodu ona je slikala portrete kućnih ljubimaca za bogate klijente širom Londona, i pokušavala da pokrene svoju glumačku karijeru.

Endi je jednom prilikom priznao da Kim ne želi da ga prati na turneji

Par je imao dosta turbulentnih trenutaka tokom svoje veze. Godine 2009, šest meseci nakon što su se uselili u kuću vrednu 5 miliona funti u Okšotu, u Sariju, napravili su pauzu u vezi i Kim se iselila iz njihove kuće sa šest spavaćih soba. Raskid nije potrajao dugo i u junu 2010. Kim i Endi su obnovili njihovu vezu i od tada su zajedno.

Lepotica iz Saseksa uspostavila je blisku vezu sa Endijevom mamom, Džudi, koja je Kim opisala kao "najbolju stvar koja se ikada dogodila" njenom sinu.

Endi ide na Vimbldon od svoje 14. godine kada je igrao na juniorskom prvenstvu. Osvojio je svoj prvi grend slem protiv Novaka Đokovića na US openu u septembru 2012. i postao prvi Britanac od Freda Perija 1936. koji je osvojio grend slem titulu u pojedinačnoj konkurenciji. Ponosni Škot je strastven u tenisu i njegov san je da se pamti zbog njegovih talenata na terenu, ali je priznao da tenis nije sve. Otkrio je da mu je razvod roditelja bio veoma težak i da ga je naterao da ceni svoju vezu sa Kim još više.

"Želim da me pamte po onome što sam uradio na terenu"

"Želim da me pamte po onome što sam uradio na terenu. Ali ne želim da prestanem da igram i da onda nemam ništa. Želim da planiram i budućnost. Nadam se da ću, dok prestanem da se bavim tenisom imati porodicu i decu. Siguran sam da ću na neki način ostati uključen u tenis, ali sreća je najvažnija stvar", rekao je on svojevremeno.

Osim njihovom ljubavnom pričom, mnogi su facinirani njenim modnim stilom. upoređuju sa stilom Kejt Midlton, jer je često možemo videti u elegantnim haljinama kojima dominira cvetni print. Čini se da je i uspeo u svojoj zamisli i da je velika porodica bila njegov san koji je uspeo da ostavari, pa sada sa njima može da uživa u godinama koje su pred njim i bogatstvu koje je stekao tokom duge i blistave karijere, piše Glossy.