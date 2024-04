Koko Gof je sada jedna od najbogatijih i najboljih teniserki svijeta, ali događaj sa jednog turnira kada joj je bilo 12 godina neće zaboraviti.

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Iga Švjontek je nepremostiva na prvom mjestu VTA liste i već dugo vremena dominira. Jurile su je Arina Sabalenka, i Ons Žaber, ali sada je čudo od djeteta koje je nedavno napunilo 20 godina na korak od toga da joj postane najveća rivalka. Koko Gof sa 20 godina u Madridu ima šansu da prvi put u karijeri uzme drugo mjesto na VTA listi.

Saznali smo za nju kada je sa 14 godina krenula da osvaja juniorske turnire, a već sa 15 je savladala Venus Vilijams i upisala se na mapu. Ali u svojoj dugoj ispovesti za "Tajm" priznala je da joj je najteže bilo kada su je sa 12 godina vrijeđali na jednom turniru. Grupa dečaka iz Hrvatske je uradila nešto što ju je promenilo! Bilo je to u Francuskoj, prije osam godina.

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Koko Gof je sada jedna od najpopularnijih sportiskinja na svijetu, a otkako je pobijedila Venus na Vimbldonu prije pet godina svi čekaju momenat kada će uzeti prvo mjesto na listi! Djevojčica koja je prohodala sa devet mjeseci, koja je sa tri godine već trčala sa duplo starijom decom brzo je krenula da se bavi sportom. Povučena je iz škole i školovana je od kuće kako bi trenirala, a već od malih nogu je putovala po svetu kako bi igrala turnire. Kada je imala 12 godina grupa dečaka iz Hrvatske je na nju bacala kore od pomorandže, a onda su je nazvali - majmunom!

"Plakala sam cijelo veče, a onda sam to nekako preboljela sjutra. Samo sam osjetila da je to kroz šta ljudi prolaze, a to nije dobro. Vjerovatno nisu odrasli okruženi ljudima koji izgledaju drugačije. Ne osjećam nikakav bes povodom toga, to je bilo iskustvo koje me je definisalo", ispričala je u svojoj ispovesti Koko Gof.

Koko Gof je u decembru 2018. godine sa 14 godina osvojila prestiži "Orandž Boul", a onda je samo nekoliko mjeseci kasnije krenula da se takmiči u seniorskom tenisu! A te sezone je uspela da pobedi Venus i da dođe do četvrte runde Vimbldona.

"Mislim da sam zrelija od djece oko mene, niko ne zna šta je sa njegovim životom kada ima 15 godina. Ali ja sam uglavnom znala šta želim", ispričala je Koko Gof koja je posle ubistva Džordža Flojda u Americi i rasnih nemira, iako jako mlada, digla glas. "Ako birate da ćutite, onda ste na strani agresora", rekla je ona.

Nakon što je ušla u finale US Opena 2021. i Rolan Garosa 2022. godine uslijedio je pad, a kako i sama kaže "bila je na mračnom mestu". "Previše sam svoje ličnosti izgradila na tenisu i stalno sam se osećala loše. Mnogo je lakše igrati za sebe nego za druge. Shvatila sam da ne mogu da zadovoljim sve."

Sada pred Olimpijske igre i Rolan Garos želi da bude u najboljoj formi. "Prođu me žmarci kada pomislim na to da ću predstavljati svoju zemlju. Toliko želim da osvojim zlato!", govori dhevojka, koja i dalje živi sa roditeljima! "Isprva sam se plašila da odrastem, ali sada slavim odraslost i ženstvenost. Ipak i dalje živim sa roditeljima i nemam plan kada ću se preseliti da živim sama. Vjerovatno nekada u svojim 20-im", završila je svoju neverovatnu priču Koko Gof.