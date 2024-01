Džon Mekinro nije želio da prećuti veliki propust organizatora Australijan opena koji su prvo napravili problem Novaku Đokoviću, a zatim se to prenijelo i na ostale.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Zbog veoma loše procjene organizatora Australijan opena, koji ruku na srce nisu nikako mogli da pogode da će meč Koko Gof i Marte Kostjuk potrajati duže od tri sata, napravljen je haos u rasporedu današnjih mečeva četvrtfinala. To je na svojoj koži prvo osjetio Novak Đoković koji je dva sata čekao da izađe na teren protiv Tejlora Frica, po vrlo jakom suncu. Pošto je i taj susret trajao skoro četiri sata i bio i te kako iscrpljujući, stvaraju se nove glavobolje organizatorima!

Tako su danas na programu ostali još mečevi Krejčikove i Sabalenke, odnosno Sinera i Rubljova, a oba meča su zakazana na istom stadionu - "Rod Lejver areni". Djevojke su na teren izašle tek posle 21 čas po lokalnom vremenu, što znači da ako se i njihov susret oduži, ko zna kada će muškarci na teren.

Takav propust organizatora - koji nisu "angažovali" i stadion "Margaret Kort" za današnji program - privukao je pažnju i čuvenog tenisera Džona Mekinroa koji je na "Eurosportu" kritikovao nerazumnu odluku.

"Moram da kažem da je već morala da se donese odluka da se pomjere mečevi. Ovdje je sada skoro 21 čas, a djevojke još nisu izašle na teren. Ne znam šta će se dešavati, mogu da igraju dva ili tri sata, pa onda izlaze momci koji će u pola 12 da izađu...", ponavljao je Mekinro koga su usred ovih kritika voditelji prekinuli, a potom mu ipak dozvolili da završi svoje izlaganje koje opet ukazuje na propust organizatora.

"Ludost je što su Siner i Rubljov stavljeni tako kasno jer može da se desi da se završi u tri ili četiri ujutru, zaista ne znam da li je to dobro ili nije za navijače, kako može da bude? Turnir je morao nešto da uradi povodom toga!", kazao je Mekinro kome je potom objašnjeno da se na "Margaret Kortu" igrao "meč legendi" i da su navodno pitali dame da li žele da se njihov meč prebaci na taj stadion i da počnu ranije, što su odbile.

Prema njihovim informacijama, meč Rubljova i Sinera mogao bi na kraju ipak da bude prebačen na "Margaret Kort", ali tek kada organizatori vide razvoj događaja u prvom setu Krejčikove i Sabalenke, šta god to značilo. "Najbolje da bace novčić da vide da li meč ide u Margaret Kort", nasmijao se Mekinro na nevjerovatan predlog organizatora.

Na kraju, ubacio se i Mats Vilander koji je ostao u čudu što Krejčikova i Sabalenka nisu htjele da se prebace na "Margaret Kort" jer ne vidi kako to pravi razliku: "Svi bi rekli da hoće da se pomjere sa 'Rod Lejvera' da ne bi završili kasno. To je laka odluka. Nema šanse da misle da mogu da dobiju turnir ako završe u šest ujutru, valjda je svejedno koji je to stadion. Ne razumijem zašto ne žele da pomjere meč...", rekao je čuveni Šveđanin i zaboravio da Krejčikova i Sabalenka ipak neće završiti tako kasno, dok imaju svako pravo da ne misle na svoje kolege zbog previda organizatora.

Podsjetimo, pobednik meča Siner - Rubljov igraće u petak u polufinalu Australijan opena protiv Đokovića.

