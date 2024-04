Grupa na Evropskom prvenstvu je teška, a cilj je plasman u glavnu fazu - prve su reakcije crnogorskih rukometašica Đurđine Jauković i Ivane Godeč.

Izvor: MONDO

Rukometašice Crne Gore će na predstojećem kontinentalnom šampionatu igrati u grupi B, a rivali su Rumunija, Srbija i Češka. Dvije selekcije će se plasirati u glavnu fazu.

Crna Gora turnir otvara utakmicom protiv Srbije, 29. novembra, dva dana kasnije rival je Rumunija, a trećeg decembra Češka.

"Dobile smo tešku grupu u kojoj nema autsajdera. Sva tri tima odlično poznajemo, jer smo imale priliku da igramo protiv njih u posljednje dvije godine. Sa Srbijom smo nedavno imale dva duela u kvalifikacijama za ovo prvenstvo, dok je Češka bila rival u meču za sedmo mjesto na posljednjem Svjetskom prvenstvu u decembru. Sa Rumunijom smo imale sjajan okršaj na prethodnom Evropskom prvenstvu, kada smo pobjedom u Skoplju, izborile plasman u polufinale, kasnije došle i do medalje", prvi su utisci Đurđine Jauković nakon žrijeba.

"Lavica" se oporavlja od povrede, zbog koje je propustila olimpijski turnir u Ulmu.

"Biće teško, ali idemo korak po korak. Prvi cilj je da se plasiramo u glavnu rundu i prenesemo što više bodova, nakon toga ćemo praviti dalje planove", poručila je.

Grupa u kojoj je Crna Gora se u glavnoj fazi ukršta sa grupama A (Švedska, Mađarska, Sjeverna Makedonija i Turska) i C (Francuska, Španija, Poljska i Portugal).

"Dobile smo možda i najtežu grupu, u kojoj su timovi koje odlično poznajemo i u kojoj nema izrazitog favorita, niti autsajdera. Dobro je to što poznajemo odlično sve rivale, jer će nam to iskustvo biti od velikog značaja u pripremi utakmica. Sa Srbijom smo igrale nedavno u kvalifikacijama, protiv Češke na posljednjem Svjetskom prvenstvu, a dobro pamtimo i duel protiv Rumunije u Skoplju, u kojem smo došle do pobjede koja nam je donijela polufinale na EHF Euro 2022. Rumunija je sada bez Neagu i to svakako značajno mijenja stvari, jer znamo koliko je značila za reprezentaciju i kakva je bila njena saradnja sa pivotom Pinteom", izjavila je nakon žrijeba Ivana Godeč.

Nadaju se kompletnoj ekipi, kako bi posao bio uvelikom lakši.

"Ipak, fokusirane smo na nas, važno je da mi budemo kompletne, a kada nam se vrati Đurđina Jauković, vjerujem da će sve biti mnogo lakše, jer se vidjelo koliko nam nedostaje na olimpijskom kvalifikacionom turniru. Prvi cilj je glavna runda i želimo da prenesemo što veći broj bodova, jer smo na prethodnom EHF Euro 2022, vidjele koliko je to značajno da bi se napravio veliki rezultat", poručila je Ivana.