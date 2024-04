Rafaelu Nadalu se nije dopalo jedno od pitanja novinara...

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rafael Nadal vratio se na teren pobjedom. Posle 681 dan zaigrao je na šljaci, prvi put od Rolan Garosa 2022. godine i slavio je. U prvom kolu turnira u Barseloni rutinski je pobijedio Flavija Kobolija (Italija) - 6:2, 6:3. Po završetku tog meča imao je i malu raspravu sa novinarima.

Jedan od predstavnika medija prenio je izjavu Stefanosa Cicipasa koji je posle titule u Monte Karlu između ostalog rekao da "ne bi bio iznenađen da Rafa prođe do finala u Barseloni". Nije se to dopalo španskom igraču. "Glupo je, hajde da budemo realni, zna i on da to nije slučaj. Vjerovatno postoji dosta poštovanja zbog svega što sam uradio na ovom turniru, ali svi znaju da nisam više favorit da osvojim takmičenje. To je jednostavno priča koja pada teško na rivale", počeo je Nadal koji je 12 puta podizao pehar u Barseloni.

U narednom kolu igraće protiv Aleksa de Minora koji je u Monte Karlu žestoko namučio Novaka Đokovića. "Možda sam u ovom današnjem meču bio favorit, to je moguće, ali već protiv de Minora nisam. Doduše, nije ni to bitno. To su stvari koje se očekuju, vi novinari o tome morate da pišete. Za mene je naredni meč duel između iskusnog igrača i onog koji je na vrhunskom nivou. Biće pravi test za mene, vidjeću kako ću reagovati", zaključio je Nadal.