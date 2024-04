Rafael Nadal je optuživao Novaka Đokovića da je bolji od njega samo jer je "bolesno ambiciozan" i "opsJednut", dok poslednje dvIJe godine karijere (ako ne i više) govore upravo suprotnu stvar.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Ako ne računamo skupo plaćeni meč na Netflixu i tri kola u Adelejdu, Rafael Nadal je praktično još od Australijan opena 2023. godine bez tenisa. Zbog toga je pao na 649. mesto na ATP listi i teško da će se u skorije vrijeme pomjeriti sa njega, pošto je dan uoči žrijeba na mastersu u Monte Karlu objavio da mora da se povuče.

Trenirao je Nadal, želio žarko da zaigra u Monte Karlu kako bi "osjetio šljaku" pred Rolan Garos, ali je u poslednji čas morao da obavijesti navijače da njegovo tijelo nije spremno za to. "Nažalost, ja ne mogu da igram u Monte Karlu, moje tijelo mi to ne dozvoljava. I dalje nastavljam da radim i nadam se svakog dana da ću moći da se takmičim. Istina i realnost je da u ovom momentu to ne mogu", poručio je Nadal i takođe dodao da "mora da prihvati trenutnu situaciju" i da gleda u budućnost, kako bi mogao da ima "makar iluziju da stvari mogu da budu bolje".

Da li će biti bolje? Pitanje je... Nadal je sve stariji i ima sve ozbiljnije povrede zbog kojih trpi bol. Od problema sa donjim dijelom leđa preko "pocepanog" mišića pred Indijan Vels, a dobro pamtimo i da je na Rolan Garosu 2022. godine učinio sve kako bi došao do 22. grend slema, nakon kog ništa više nije bilo isto. Tada je primio ko zna koliko injekcija i "umrtvio stopalo", ali pitanje je da li je vrijedjelo. Osvojio je tad pehar na Rolan Garosu, ali možda je to bio i poslednji za njega.

Nadal ima Miler-Vajsovu bolest koja napada kosti stopala i koja mu se vratila (imao je i u ranoj fazi karijere). Zbog nje je imao velike probleme u Parizu: "Igrao sam bez ikakvog osjećaja u stopalu. Noga mi je bila potpuno utrnula, jedino sam tako mogao da nastupim", rekao je Nadal pošto je pobedio Ruda u finalu, a onda je morao na veliku pauzu.

Izvor: Michael Glass / imago sportfotodienst / Profimedia

Išao je na operacije, činio sve kako bi se vratio i srušio makar neki od Đokovićevih rekorda, ali kada je vidIo da ne pomaže baš ništa, odlučio je da "udari" na srpskog asa. Tek kada ga je Đoković potpuno nadmašio u grend slemovima (sada ima dva više od Rafe), Nadal je stao pred kamere i ispričao da zapravo to ne može da uradi jer je njegov rival "uvek gladniji". Preciznije, optužio je Đokovića da mu je to važnije u karijeri i sve će učiniti da bude rekorder, a s druge strane zlopati se dve godine sa povredom kako bi karijeru završio s peharom na Rolan Garosu.

"Ne osjećam ništa kada vidimo da Đoković pobIJedi", rekao je Rafael Nadal u jednoj emisiji na španskoj televiziji kada je Srbin osvojio US Open 2023: "Naravno da bih volIo da sam teniser sa najviše grend slemova u istoriji, o tome se radi u sportu, ali to (za razliku od Novaka) nije opsesija kod mene. Frustira me naravno kada je neko bolji od mene, ali vJerujem da sam uradio sve moguće da bih bio najbolji. Vjerujem da bi Đoković bio frustriran da nije uspeo to što je uspeo i zato je možda uspio".

"Đoković ima te kapacitete, odveo je svoju ambiciju do maksimuma. Bio sam i ja ambiciozan, ali sa zdravom ambicijom koja mi je dozvolila da vidim stvari iz druge perspektive, da ne budem besan kada ne ide dobro za mene. Ja sam srećan zbog toga na kraju", poručio je Rafael Nadal.

Ako nije ambiciozan i "opsjednut" kao Đoković, kako nazvati odluku Nadala da po svaku cijenu pokuša da zaigra na Rolan Garosu i potom na Olimpijskim igrama, da bi došao do 15. grend slemova u Parizu? "Ne možete da zamislite koliko mi je teško što ne mogu da učestvujem na turnirjma. Šaljem zagrljaje svima i zahvalan sam na podršci", poručio je Nadal, potpuno zaboravljajući da je zbog ambicije "oslijepio" i da je bez ikakvog razloga napadao Đokovića.

O Noletovoj "bolesnoj ambiciji" možda ipak najviše govori to koliko dugo je čekao da operiše lakat, koji ga je mučio i zbog kog mu je prijetio kraj karijere, dok znamo i da je propustio veliki broj grend slemova i mastersa, prošavši kroz "toplog zeca" jer su mu neke stvari važnije o sporta.

I da ne ulazimo u to da li je Novakova odluka tokom pandemije bila pametna, to ipak govori da u nekim situacijama ne ide protiv sebe, za razliku od njegovog najvećeg rivala Nadala.