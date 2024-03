Najbolji vozač na svijetu Maks Ferstapen potvrdio dominaciju.

Vozač Red Bula i aktuelni svjetski šampion Maks Ferstapen trijumfalno je započeo novu sezonu najbržem karavanu na svijetu. Na Velikoj nagradi Bahreina, gde je otvorena nova takmičarska godina u Formuli 1, trostruki svjetski šampion rivalima nije dao priliku ni da se ponadaju pobjedi.

Od starta trke pa do njenog kraja Maks Ferstapen je vodio karavan u Bahreinu, gdje je uz najbrži krug trke stigao do osme uzastopne pobjede. bila je ovo čak 55. pobjeda u karijeri za Ferstapena, koji će u narednim nedeljama biti najveći favorit na trkama širom svijeta. Po svemu viđenom do sada Maks je apsolutni favorit za osvajanje nove šampionske titule, a pitanje je i ko bi mogao da ga spriječi u obaranju rekorda po broju pobjeda u jednoj sezoni Formule 1.

Najbliži Maksu Ferstapenu u Bahreinu bio je njegov klupski kolega Serhio Perez, koji je prilikom prolaska kroz cilj imao zaostatak od oko 20 sekundi! Treće mjesto i poslednji stepenik na pobjedničkom postolju pripali su Karlosu Saincu junioru, njegov klupski kolega Šarl Lekler završio je četvrti, dok je na petom mjestu bio Džordž Rasel. višestruki svjetski šampion Luis Hamilton, koji će od naredne sezone voziti za Ferari, završio je na sedmoj poziciji.

Naredna trka Formule 1 vozi se već od petka do subote za Veliku nagradu Saudijske Arabije u Džedi, a ove sezone ćemo imati čak 24 trke u karavanu. Nakon početka sezone u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji najbrži bolidi seliće se na na sve krajeve svijeta, a zatim trkama u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima početkom decembra završiti još jednu spektakularnu sezonu.