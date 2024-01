Organizatori su priredili Novaku Đokoviću ovo prvi put u karijeri.

Novak Đoković izgubio je od Janika Sinera u polufinalu Australijan opena, u kojem ga je Italijan potpuno nadigrao, nije mu dozvolio ni brejk i zasluženo ušao u finale. Nastupu mladom Italijanu nema se šta zamjeriti, niti bilo šta oduzeti njegovoj pobjedi. Uz pruženu ruku danas definitivno boljem igraču, ipak bi trebalo dovesti u pitanje jednu odluku organizatora Australijan opena - zašto je Novak, branilac titule, rekorder Australijan opena i trenutno prvi igrač svijeta morao na teren već u 14 časova prema vremenu u Melburnu!?

Logičan odgovor na to je da je Novak igrao dan ranije i da je zato dato više vremena Saši Zverevu i Danilu Medvedevu da se spreme za meč u večernjem terminu, ali čuđenje ostaje posebno zbog jednog podatka. Svih 10 dosadašnjih polufinala Novak je odigrao u večernjem terminu prema vremenu u Melburnu, a trebalo bi naglasiti da u velikoj većini on nije bio "povlašćen" time, jer uopšte i nije bilo dnevnog termina.

Tu mnogima nerazumnu odluku, da se popodne igra za finale, Australijan open donio je od turnira 2022. godine, kada je Rafael Nadal u ranu zoru pobijedio Matea Beretinija, a dan kasnije savladao Medvedeva u finalu na pet setova, dok je Novak bio deportovan. Velika promjena dogodila se nakon silaska Rodžera Federera sa najveće scene i dvije godine nakon njegovo poslednjeg polufinala i ostaje pitanje da li bi ovako bilo odlučeno i da je Švajcarac tu i da li bi i on bio natjeran da igra i prije zore prema vremenu u centralnoj Evropi? Sve do 2022, polufinala su igrana različitim danima, a ovog januara je apsolutno bilo prostora za to, jer je turnir počeo najranije do sada, u nedelju, a ne u ponedeljak.

Nije alibi, niti ima potrebne pravdati Novakov poraz time što je igrao po vrućini, jer je igrao i 14 godina mlađi Italijan, ali ne bi iznenadilo ako bi Đoković imao šta da kaže i o toj odluci organizatora! Pogledajte kada je do sada Novak igrao u polufinalu i kada su počinjali ti mečevi prema vremenu u Srbiji:

Protiv Federera 2008, 3:0, počeo u 9.45

Protiv Federera 2011, 3:0, počeo u 9:40

Protiv Nadala 2012, 3:2, počeli u 9:40, igrali šest sati i 10 minuta

Protiv Mareja 2013 3:1, počeo u 9:45

Protiv Vavrinke 2015 3:2, počeo u 9:35

Protiv Federera 2016 3:1, počeo u 9:40

Protiv Puja 2019, 3:0, počeo u 9:45

Protiv Federera 2020 3:0, počeo u 9:45

Protiv Karatsjova 2021 3:0, počeo u 9:45

Protiv Pola 2023 3:0, počeo u 9:45

Janik Siner u finalu će igrati protiv Zvereva ili Medvedeva i taj meč biće odigran u nedelju.