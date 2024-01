Janik Siner nasmijan posle pobjede nad Novakom Đokovićem u polufinalu Australijan opena, pričao i šta je "pokupio" od njega.

Janik Siner je odigrao fantastičan meč i pobijedio je Novaka Đokovića (3:1) za finale Australijan opena, što će mu biti prvo grend slem finale u karijeri. S obzirom na kvalitet tenisa koji je pokazao, Siner je apsolutno zaslužio da se nađe u borbi za trofej, a djeluje da je jedan od rijetkih koji trenutno imaju "recept" za Đokovića.

Pobijedio ga je u tri od četiri poslednja meča, pa ga je Džim Kurijer upitao kako to uspijeva: "Šta mu smeta u mojoj igri? Ne znam, to pitajte njega ha-ha. Igramo dosta slično, pokušavamo da riterniramo što više lopti, a on je dobar server, pokušavao sam da ga natjeram da se kreće, mada nije dobro da pričam o toj taktici. Igrao sam drugačije mečeve protiv njega, ali ovo je srećni grend slem turnir i ja sam bio srećan!", nasmijao se presrećni Italijan.

Iako je Đoković bio nemoćan u dva seta, Siner je rekao da je meč "bio jako težak" i da je svjestan da je u prva dva seta Đoković jednostavno previše promašivao i da je znao da će se vratiti: "I ja sam promašio taj forhend u trećem setu, ali to je tenis. Pokušao sam da budem spreman za čevrti set i atmsofera je bila sjajna. Radovao sam se ovom meču, dobro je igrati protiv tenisera protiv koga možete da učite, naučio sam mnogo kada sam izgubio od njega u Vimbldonu. To je proces. Drago mi je što sam prošao sa vama kroz ovo", dodao je on.

Interesantno je da je trener Janika Sinera još prije nekoliko godina tražio savjet od Đokovića kako da "popravi" igru Italijana i sad je potvrđeno da je to uspjelo: "To je istinita priča. Imao sam šansu još kada sam bio tinejdžer da treniram sa njim u Monaku i to je bio proces za mene da učim za najboljeg na svijetu. To je drugačije naravno. Rekao mi je da više 'krećem' loptu i da ne budem predvidljiv. Servis se takođe popravio, pa imam osećaj da mogu još da napredujem i imam sjajan tim koji me gura".

U drugom polufinalu sastaju se Aleksander Zverev i Danil Medvedev, a prema riječima Sinera - raduje se tom susretu jer zna da njihovi mečevi uvijek budu zanimljivi.