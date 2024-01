Novak Đoković odgovarao je na pitanja novinara posle poraza od Sinera.

Novak Đoković stao je u polufinalu Australijan opena. Nije dobio ni šansu da dođe do finala i borbe za 25. grend slem trofej, 11. u Melburnu. Janik Siner odigrao je skoro savršen meč, radio je sve šta je poželio, Srbin se žestoko mučio i na kraju je morao da pruži ruku rivalu.

Priznao je to i sam Novak na konferenciji posle meča gdje je bio samokritičan. "Čestitam Janiku, odigrao je sjajno i ovaj meč i cijeli turnir do sada. Nadigrao me je u potpunosti i zaslužio je da prođe u finale. Slušajte, na neki način sam bio šokiran koliko sam loše igrao, nisam radio mnoge stvari kako je trebalo. Jedan od najgorih grend slem mečeva koje sam ikada odigrao, bar koliko se ja sjećam. Osjećaj nije ni malo prijatan, ali moram da odam priznanje i Sineru, radio je sve bolje od mene. Nisam odustao, borio sam se, podigao nivo igre u taj-brejku, onda taj gem u četvrtom setu gdje sam imao 40:0 i izgubio gem, bilo je tu i vetra po malo... Nivo igre koji sam prikazao uopšte nije bio dobar. Pokušavate da nađete mir u tim nekim momentima, što sam i uradio, publika je bila sjajna, podržavala je obojicu."

Zna da je morao mnogo bolje, protiv Janika nije imao nijednu brejk loptu. "Tokom cijelog turnira nisam bio blizu svog najboljeg nivoa, možda samo protiv Manarina. Malo me iznenadilo, nisam očekivao da ću da igram toliko loše u prva dva seta. Nisam igrao kao što inače igram. Nisam se osjećao svoj na svome u Australiji kao što je inače slučaj. Neki će reći da je polufinale dobar rezultat. Ali, ja očekujem najviše od sebe uvijek. Nije bilo suđeno ovog puta."

Jedno od pitanja novinara bilo je i da li igra na nivou svojih godina, aludirajući na to da puni 37 u maju i da li mu djeluje da ga stiže ova mlađa generacija. "Vidjećemo, ne znam. Imam visoka očekivanja i za ostale grend slemove, Olimpijske igre takođe. Sezona je tek počela, nisam navikao na ovakav osjećaj, jer sam uglavnom godinu počinjao sa titulom, nikada prije nisam izgubio u polufinalu, nemam poraz u finalu ovdje. Nisam igrao onako kako znam i umijem i to je činjenica, ali ne znači da je ovo početak kraja. Iako neki vole to da kažu. Hajde da vidimo šta će se dogoditi do kraja sezone", zaključio je Đoković.