Karlos Alkaraz je tek prošao u četvrto kolo Vimbldona, a već su mu zakazali finale protiv Novaka Đokovića!

Karlos Alkaraz nije blistao u prva dva kola Vimbldona, pa je tako nakon pobjede nad Milerom u drugom kolu u trećem meču imao problema sa Čileancem Žarijem. Posle velike borbe, četiri seta i preokreta u odlučujućem setu uspio je da prođe dalje, a engleski novinari su ga odmah poslali u finale! Na konferenciji za medije nakon susreta koji je dobio novinari su ga pitali da li mu je jasno da cijeli teniski sve želi da ga vidi u finalu sa Novakom?

"Mislim da ne žele to finale samo teniski navijači, to hoće svi koji prate sport. Uključujući i mene, iskreno. Moram da razmišljam tri runde unaprijed i sada sam koncentrisan na sledećeg protivnika, Beretinija ili Zvereva. Obojica su sjajna na travi i biće mi teško da ih dobijem. Ali naravno da mi je san da ovdje igram finale, još bolje ako to bude protiv Novaka", rekao je Alkaraz, koji tada nije znao da će mu rival biti Mateo Beretini.

Italijanski teniser koji je u karijeri već igrao finale Vimbldona, koje je izgubio upravo od Novaka, savladao je Aleksa Zvereva. Sada, kada nema Endija Mareja više na turniru, Englezi ne kriju da navijaju za Alkaraza i on to zna!

"Probaću da ja budem taj koji će ući u finale. Probaću. Endi je juče izgubio i svi žele da on ima dobre rezultate. Ja sam takođe vjerovatno neko od koga očekuju da dobro igram, da imam dobar turnir i možda ga osvojim. Probaću da budem u prednosti. Zbog ljubavi koju osjećam od ljudi", rekao je na kraju konferencije za medije Karlos Alkaraz.

