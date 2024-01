Šoli je istekao ugovor, ali se čini da se „izborio” za produžetak saradnje

Poslije dva teška poraza, Vlado Šola je konačno upisao veliku pobjedu na klupi Crne Gore.

Samim tim, „lavovima” se otvorio lakši put ka Svjetskom prvenstvu, jer će na žrijebu baraža biti u 1. šeširu.

„Čestitke mojim ‘lavovima’, iznijeli su lavovski meč. Opet smo imali glupost sa pogrešnom izmjenom, ali to je tolika želja na klupi da svako želi učestvuje, pa se dogodi haos i samo neko uleti. To je teško kontrolisati”, rekao je Šola.

„Momci su odigrali sa srcem i mozgom, da ne kažem s čim drugim. Zahvaljujem im se na svemu što su učinili, zaslužili su ovo i imaćemo dobar baraž”.

Šola je u finišu utakmice sa Mađarskom zaboravio da nema dva pivota, zbog čega je na tajm-autu tražio da Branko Vujović odluči šta će se igrati u napadu za remi. Zbog toga je bio na meti kritika, ali mu to ne smeta.

„Prihvatam svaku kritiku na sebe, igrači ih nisu zaslužili. Pokazali smo da možemo da igramo protiv svih. Pomogao nam je povratak Borozana i vraćanje Grbovića poslije povrede, a tu su bili i mladi Čepić, Dragašević i Luka Radović. Želim i svim ostalima da se zahvalim na učestvovanu, i momcima koji su nažalost morali da otpadnu. Za budućnost crnogorskog rukometa računamo na sve, moramo ih okupljati i stvarati kult reprezentacije”.

Šoli je istekao ugovor, ali se čini da se „izborio” za produžetak saradnje.

„Simić i Matović su odličan tandem golmana, Simić je svjetski priznat. Vuk Lazović radi lavovski posao u odbrani, vratio nam se Borozan sa velikim iskustvom. A što se tiče pitanja o produžetku saradnje, to je za gospodina Petra Kapisodu. Kako me je doveo, može me i ostaviti i razriješiti. Čast mi je što sam vodio ekipu, koju je trebalo uigrati i stvoriti hemiju. Borozana dugo nije bilo, trebalo je sve namjestiti da ne bude scena, sklopiti da imamo zajedništvo. Nije novi sastav, koliko su bile nove uloge”, zaključio je Šola, uz jednu napomenu:

„Hvala navijačima koji su bili u dvorani, bili su sjajni”.