Aleksej Popirin bez ikakve potrebe napravio "frku" pred meč sa Novakom Đokovićem.

Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Alekseja Popirina u drugom kolu Australijan opena, ali tek u srijedu zbog novih pravila u Melburnu. Zbog problema sa rasporedom iz prethodnih sezona, odlučeno je da turnir počne ranije i traje dan duže, a to je spletom okolnosti uticalo da Đoković posle pobjede nad Dinom Prižmićem odmara malo više od Alekseja Popirina. Australijski teniser ipak smatra da to nije slučajno...

"Mislim da su teniseri podijeljeni 50-50 oko te odluke da turnir počne u nedelju. Đoković je dobio jedan dan više, siguran sam da je tražio da igra u nedelju. To je što je...", kazao je Popirin koji je na ovaj način uputio pomalo "otrovnu" strelicu prema Đokoviću, kao da je istakao da je privilegovan u odnosu na ostale.

Da to nije slučajnost, možda govori i izjava Popirina o Đokoviću tokom preostalog dela konferencije, kada je kao rijetko ko do sada samouvjereno pričao o tome da ima veliku šansu da ga pobijedi u Melburnu. "Divim mu se zbog svega što je uradio, vjerovatno je i najbolji svih vremena, ali ja imam samopouzdanja kada ulazim u meč i vjerujem u sebe, znam da mogu da dobijem meč čak iako je najbolji na svijetu. To je samo još jedan teniser sa druge strane mreže", poručio je mladi teniser iz Sidneja, očigledno ruskog porekla.

"Mislim da neće postojati jedan trenutak tokom meča da ja ne vjerujem da mogu da ga pobijedim. Najbolji je u istoriji našeg sporta, ali imam i ja opasno oružje u svojoj igri koje može da ga poremeti. Ulazim u meč sa puno samopouzdanja, a ako nije tako - nema ni poente da igramo", dodao je Popirin.

Interesantno je da su se Novak Đoković i Aleksej Popirin do sada sastali tek jedanput, što je bilo sada već davno 2019. godine u Tokiju. Tada je Australijanac bio još tinejdžer.

Podsjetimo, sa Novakove strane žrijeba "uklonjen" je i Endi Marej, dok su ispala još dva grend slem šampiona - Čilić i Vavrinka.