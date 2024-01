Rafael Nadal neće igrati na Australijan openu.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal povukao se sa Australijan opena! Španski teniser donio je odluku da ne rizikuje pogoršanje povrede koju je zadobio u Brizbejnu i neće igrati na prvom grend slemu sezone. Potvrdio je to i on sam na društvenim mrežama.

Oglasio se i saopštio da neće igrati u Melburnu. "Tokom poslednjeg meča u Brizbejnu sam osjetio mali problem na mišiću i to me je zabrinulo. U Melburnu sam uradio skener i vidio da postoji malo kidanje na mišiću, ne na istom dijelu gdje sam imao povredu i to je dobra vijest", obrazložio je Nadal.

Neće ostati u Australiji. "Nisam spreman da se takmičim na najvišem nivou i da igram mečeve u pet setova. Vraćam se nazad u Španiju, posjetiću svog ljekara, uzeću terapiju i odmaraću", zaključio je Nadal.

Moglo je da se nasluti da će ovako nešto da se dogodi posle poraza od Džordana Tompsona. Igrao je maratonski meč u tri seta, propustio je priliku da završi sve to ranije, onda se dogodila i lakša povreda. I na konferenciji za medije djelovao je zabrinut. Otišao je u Melburn i tamo shvatio da nije u stanju da igra mečeve na tri dobijena seta.

Rafa je, prije Brizbejna, poslednji meč igrao baš na Australijan openu prošle godine. Izgubio je i onda je krenula agonija sa povredama i operacijama. Skoro godinu dana nije bio na terenu. I sam je priznao da nije htio da ode u penziju bez borbe, naporno je radio, trenirao, ali u Australiji nije mogao da izdrži. U zavisnosti od fizičkog i mentalnog stanja biće vjerovatno uskoro i poznato kakav je plan za naredne turnire.