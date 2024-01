Rafael Nadal pobijedio je Dominika Tima u Brizbejnu.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Rafael Nadal (37) godinu dana nije igrao tenis, vratio se na teren i upisao pobjedu! Šampioni ostaju šampioni, koliko god dugo da ne učestvuju na turnirima. Pokazao je to legendarni španski as pobedom protiv Dominika Tima na turniru u Brizbejnu (Australija) - 7:5, 6:1.

Nije mogao da sakrije emocije posle uspjeha. "Bio je ovo veoma važan i emotivan dan za mene. Posle jedne od najtežih godina u karijeri dobio sam šansu da se vratim i da igram pred sjajnom publikom. Rekao bih da je ovo pozitivna nivo igre. Nešto što me čini posebnim. Ovo je za moj tim, porodicu i sve one koji su bili uz mene u prethodnih godinu dana", poručio je Nadal.

U prvom setu nije bilo brejk šansi sve do 12. gema kada je Španac propustio tri, a onda četvrtu realizovao, uzeo servis i set Austrijancu, dovoljno da tribine "eksplodiraju" od radosti. Bio je to ujedno i početak kraja nekadašnjeg šampiona US opena. Rafa je dobio dodatnu motivaciju posle vođstva, krenuo je furiozno u drugi set, odmah poveo sa 3:0 i onda rutinski završio posao. Trebalo mu je oko pola sata da riješi drugi set i da dođe do trijumfa. Bila mu je ovo ujedno i 1069. pobjeda u karijeri po čemu je pretekao Ivana Lendla na vječnoj listi. Ispred su samo Novak Đoković (1088), Rodžer Federer (1251) i Džimi Konors (1274).

Game, set & match Nadal



The moment@RafaelNadaldefeated Thiem in his comeback match!#BrisbaneTennispic.twitter.com/qRTnw7pajA — Tennis TV (@TennisTV)January 2, 2024

Zbog ranga i činjenice da je trenutno 672. na ATP listi Nadal je dobio specijalnu pozivnicu za ovaj turnir i u osmini finala igraće protiv boljeg iz duela Aslan Karacev-Džejson Kubler.