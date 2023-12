Novak Đoković se obratio publici u Australiji po dolasku u Pert, a dobro znamo šta se desilo pre dve godine...

Izvor: COLIN MURTY / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković pobedom je počeo novu sezonu, iako je tehnički i dalje u "staroj godini". Nole je na startu Junajted kupa u Pertu pobedio Džidženg Džanga (6:3, 6:2) i doveo Srbiju u vođstvo protiv Kine, a onda se s osmehom na licu obratio svim navijačima u Australiji.

Dobro znamo da je na tom kontinentu čak deset puta osvajao Australijan open, nadamo se da će u januaru i do 11. pehara, ali isto tako znamo da je u Australiji preživeo najteže trenutke karijere. Pamti se da je 2022. godine deportovan i ponižen, čak i kada je na sudu uspeo da dokaže da je u pravu, pa je uvek interesantno videti taj Noletov osmeh koji govori više od hiljadu reči: nikada neće moći do kraja da oprosti. Čak i kada se čuju aplauzi sa tribina...

"Deluju srećno što te vide, jesi srećan?", upitao je Noleta poznati teniser Džim Kurijer: "Da, apsolutno... Lepo je opet biti u Pertu, hvala što ste došli, Nova godina je za nekoliko sati, tako da mi je drago da ste ovde u ovolikom broju. Nadam se da Novu godinu slavimo na terenu. Ovo je jedna od najlepših arena u kojima sam bio, deset godina nisam bio u Pertu. Što se tiče Australije, znate da volim da dođem ovde i da igram, nedostajalo mi je da budem tu i hvala vam što ste se pojavili".

Što se tiče samog meča, Novak je istakao da je malo "zarđao na početku" i da je bio van ritma u prvih pet-šest gemova, ali to je sasvim normalno jer mesec dana nije igrao zvaničan meč: "Potrebno je neko vreme da motori prorade... A to kad pobedim u dva seta prvi meč u sezoni - to je uvek odlična vest!", naglasio je Nole.

Trenutno je na terenu Olga Danilović, dok će naša teniserka igrati i u paru sa Đokovićem u miks-dublu odmah posle tog meča, što će biti veliki test - da vidimo na kakvom su nivou fizičke spreme na startu nove godine.

