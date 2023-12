Novak prati kako to rade najbolji i zato mu penzija nije ni blizu!

Novak Đoković je stigao u Rijad, gde je kraljevski dočekan! Došao je na meč sa Karlosom Alkarazom koji je na programu od 18:45, a tom prilikom je govorio o planovima ne samo za 2024. već i za nastavak karijere. Iako se očekivalo da sa 36 godina odavno bude u penziji, njemu to ne pada na pamet!

U prethodnoj sezoni je osvojio tri grend slema, tome je dodao Završni masters i nekoliko velikih turnira i kako kaže, ne planira da staje. Dobro se oseća u svom telu i misli da još uvek može da obara rekorde i piše istoriju.

"I dalje pokušavam da guram koliko god dugo mogu. Da osvajam grend slemove, da budem u igri za prvo mesto, pokušavam da ispišem još istorije ovog sporta. To me vuče, to je motivacija i još uvek se osećam jako dobro u svom telu. U ovim godinama sam odigrao jednu od najboljih sezona u karijeri. Nastaviću i videću koliko daleko mogu da doguram", rekao je Novak.

Naravno sada je u fokusu Australijan open koji je na programu za dvadesetak dana. Kao desetostruki šampion iz Australije on je i dalje najveći favorit da uzme pehar.

"Australijan open je bio moj najuspešniji grend slem i verujem da svaki put kad ponovo pobedite osećate da vam je samopouzdanje sve veće, oa je svake sledeće godine kada se vratim vrate mi se uspomene. Volim da igram na Australijan openu i na Rod Lejver areni, to mi je omiljeni teren. Nadam se da mogu da budem dobar kao i do sada", dodao je najbolji teniser ikada.

Na kraju je poručio da se ne predaje i da savete za dugovečnost dobija od još jednog sportiste koji je "najveći ikada" - Toma Brejdija. "Nastaviću! Znam dobro Toma Brejdija i učio sam od njega i na njegovom primeru. Nadam se da ću moći da igram do 40. godine, možda i kasnije! Videćemo", ispalio je Novak pred zapanjenim novinarima.