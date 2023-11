Novak Đoković ima dva načina da prođe grupnu faz na završnom Mastersu u Torinu.

Novak Đoković obezbedio je prvo mesto na ATP listi i tamo niko neće moći da ga prestigne do januara 2024. godine. Jedan cilj je ostvario, sada želi drugi - titulu u Torinu. Za to prvo mora da prođe grupnu fazu na zavrnšnom Mastersu sezn. Predaja Stefanosa Cicipasa donela je neke druge kalkulacije u zelenoj grupi u kojoj je srpski as.