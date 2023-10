Nekada proslavljeni hrvatski rukometaš je prvo oslobođen pritvora, ali sada će možda ipak morati iza rešetaka!

Izvor: MN Press

Nekadašnji rukometni reprezentativac Hrvatske Denis Buntić će možda ipak morati u pritvor! Vanraspravno vijeće Opštinskog suda u Ljubuškom je uvažilo žalbu tužilaštva na prvostepeno rješenje kojim se nekadašnjem desnom beku "kauboja" odbija pritvor. Sudija Josip Aničić je potvrdio da je cijeli slučaj vraćen sudijama na ponovno odlučivanje jer je utvrđena povreda kaznenog postupka.

Takođe je dokazano da je tokom prvostepene presude činjenično stanje na terenu nepotpuno i pogrešno utvrđeno pa će Buntić koji se tereti za nasilje u porodici morati da sačeka novu odluku suda.

Buntića je supruga Klara prijavila za nasilje u porodici. Ona je medijima dostavila čak i audio zapise na kojima se čuje kako je ovaj 160 kilograma teški bivši rukometaš tuče.

"Moja jedina šansa da ostanem živa je javnost. Pretukao me pred devetomjesečnim djetetom, snimila sam kako me udara i preti da će me ubiti. Policija mu je pronašla arsenal ilegalnog oružja. I ipak je pušten za manje od 48 sati, nije mu izrečen ni pritvor, samo mjera zabrane prilaska. Završiću kao ona žena iz Gradačca, osjećam to. Najviše od svega se bojim za život svojeg djeteta. Policija i sud nisu učinili ništa da nas zaštite, upravo suprotno. Bojim se da će mu tek sad skroz narasti krila jer mu se nije dogodilo ništa i da neće stati. Javnost je naša jedina zaštita", počela je priču Klara za hrvatske medije, pa nastavila: "Teško je to slušati? Ja to živim. Moje dijete to živi. To je teško. Ne znamo hoćemo li doživjeti sjutra. Nisam napravila snimak da bih je objavila u medijima. Htjela sam da imam dokaz, znala sam da nikad neću imati svjedoke. Da će biti moja riječ protiv njegove. Vjerovala sam da će neko od nadležnih reagovati kad čuje snimku. Da ću zbog snimke izbjeći ovo što se sada događa i da ću naći mir za sebe i dijete. Ali pušten je nakon manje od 48 sati! Ja nemam izbora, zato želim da se objavi na portalu. Javno. To je naša poslednja šansa."

Nije nasilje u porodici jedino za šta se Buntić tereti. Prema navodima hrvatskim i BIH medija njemu je prilikom privođenja u kući nađen čitav arsenal oružja: automatske puške, zolje, municiju... Buntić je u karijeri igrao za Izviđač, Medvešćak, Koper, Ademar Leon, Kjelce i Pik Seged. Za Hrvatsku je od 2005. do 2018. odigrao 131 meč i dao 293 gola, a sa nacionalnim timom ima dva srebra na Svetskim prvenstvima, srebro i bronzu na Evropskom prvenstvu i bronzu sa Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.