Glavna vijest sportskih medija u Hrvatskoj je nekadašnji rukometaš Denis Buntić koji je pretukao suprugu i prijetio joj smrću.

Izvor: MN Press

Nekadašnji rukometni reprezentativac Hrvatske Denis Buntić u centru pažnje regionalne javnosti našao se zbog nasilja u porodici - njegova supruga Klara prijavila je policiji prebijanje od strane muža, a sada je hrvatskim medijima dostavila i neoboriv dokaz o tome. Svojim telefonom napravila je audio zapis i snimila gotovo deset minuta užasa u kojem joj je Denis zadavao udarce!

Uznemirujući snimak možete poslušati na sajtu "Jutarnjeg lista", za koji je Klara Buntić ispričala sve što se desilo, Od toga kako joj je suprug zadavao udarce, preko "kazne" koju je dobio, pa do toga da ovo nije prvi put da nekadašnji rukometaš koji sada ima 160 kilograma fizički nasrće na nju koja je tri puta lakša od njega!

"Moja jedina šansa da ostanem živa je javnost. Pretukao me pred devetomjesečnim djetetom, snimila sam kako me udara i prijeti da će me ubiti. Policija mu je pronašla arsenal ilegalnog oružja. I ipak je pušten za manje od 48 sati, nije mu izrečen ni pritvor, samo mjera zabrane prilaska. Završiću kao ona žena iz Gradačca, osjećam to. Najviše od svega se bojim za život svojeg djeteta. Policija i sud nisu učinili ništa da nas zaštite, upravo suprotno. Bojim se da će mu tek sad skroz narasti krila jer mu se nije dogodilo ništa i da neće stati. Javnost je naša jedina zaštita", počela je priču Klara za hrvatske medije, pa nastavila: "Teško je to slušati? Ja to živim. Moje dijete to živi. To je teško. Ne znamo hoćemo li doživeti sjutra. Nisam napravila snimak da bih je objavila u medijima. Htjela sam da imam dokaz, znala sam da nikad neću imati svjedoke. Da će biti moja riječ protiv njegove. Vjerovala sam da će neko od nadležnih reagovati kad čuje snimku. Da ću zbog snimke izbjeći ovo što se sada događa i da ću naći mir za sebe i dijete. Ali pušten je nakon manje od 48 sati! Ja nemam izbora, zato želim da se objavi na portalu. Javno. To je naša poslednja šansa."

Po informacijama iz Hrvatske, čini se da Denis Buntić neće imati regularno suđenje. U subotu je izveden pred sudiju na sudu u Ljubuškom, a tu već godinama radi njegova majka! Tužitelj mu je kum, a tužiteljeva majka - advokatica koja će pokušati da kaznu svede na minimum.

"Kakve su uopšte bile šanse da sud bude objektivan? Nije li ovaj slučaj trebalo da bude izmješten, zbog svih tih veza, na drugi sud? Kad sam vidjela da je pušten, noge su mi se odsjekle. On opušteno pije kafu koji kilometar od moje roditeljske kuće, a dijete i ja se tresemo. Ima zabranu prilaska! Pa šta to tačno znači? Šta to znači za mene i moje dijete? Tažim odgovore i treba mi zaštita. Jedino se ovako mogu nadati da ću jednom moći mirno živjeti sa svojim djetetom", ispričala je Klara.

Ona je hrvatskim medijima otkrila i kada je prelomila da napravi snimak zbog kojeg se nada da će Denis zauvijek nestati iz njenog života. "Trpim to pet godina. Dan prije krštenja našeg djeteta, držao je djete u rukama i udarao me. Uzeo je bocu mineralne vode kojom me htio lupiti u glavu, ali je kum stao između nas i to spriječio. Pukla mi je bubna opna. Još prije toga u sobi me ščepao za kosu i lupio. Na parkingu pred kućom sam povraćala i vrtilo mi se u glavi pa su moji insistirali da odem do hitne. Prijatelji su mi rekli 'Oprosti, ne možemo da svjedočimo protiv njega'. Njegovi roditelji takođe. Nisam ga ni prijavila, i to ne samo zato što nisam mogla dokazati i što je uticajan. Htjela sam da sačuvam brak, vjerovala sam da će se popraviti, da se neće ponavljati. Ali ponavljalo se. Obećao je da neće piti. Kršio obećanje. Ljekarima u Mostaru sam, naravno, rekla da sam pala niz stepenice", ispričala je supruga rukometaša, pa otkrila detalje njihovog poslednjeg sukoba, nakon što su se vratili sa proslave od prijatelja: "Kad smo došli kući, već mi je vikao 'Kurvetino, sad ćeš videti što ću ti učiniti od života'. Stavila sam dijete u krevetac i uključila telefon. Odlučila sam da mu je ovo zadnji put. Dosta je. Ovaj put ću ostaviti telefon na glasovnom snimanju. Ako me ne ubije, imaću dokaz! Udarao me i ranije, ali ovo u petak je bilo krvoločno. Znala sam da je, ne uspijem li pobeći, gotovo. On je odlučio da mene ubije. Svom snagom me mlatio, rukama, nogama, šakama, nekim predmetom, sijevalo mi je u glavi. Sve sam mu vrijeme govorila da nisam to zaslužila."