Nije je dugo bilo sa komentarom o najboljem srpskom teniseru, ali sada se ponovo javila!

Izvor: Eurosport/Screenshot

Bivša teniserka Rene Stabs već nekoliko godina ima samo negativne komentare o prvom reketu sveta, Novaku Đokoviću, a sada je ponovo iskoristila priliku da kritikuje sprskog tenisera. Ističe da je Novak opsednut rekordima i obaranjem dostignuća svojih najvećih rivala!

"Đoković je veoma polarizovan na mnogo načina za mnoge ljude, ali i za mene, kao bivšeg profesionalca i nekoga ko je gledao ovu borbu zaista dugo. Samo se morate čuditi njegovoj sposobnosti da nikada ne odustane i on je neumoljiv. Mislim da su Rodžer i Rafa nametnuli tu želju da mnogo pobeđuju, ali Novaku je to postalo opsesija i to se vidi. Želi da iznese brojke jer zna da neće biti popularan širom sveta kao Rodžer i Rafa", zaključila je Stabsova.

Nije se promenila Stabsova kada je Novak Đoković u pitanju, iako su to mnogi mislili jer ga je upravo ona intervjuisala na mečevima US Opena i tada je imala samo reči hvale,

