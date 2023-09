Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Prvenstva malih zemalja Evrope u Luksemburgu završila je sa 17 medalja - tri zlatne, četiri srebrne i deset bronzanih.

Izvor: KSCG

Zlatne medalje osvojili su Stefan Birovljev (U14, do 45), Radovan Đurović (U14, do 40) i Andrija Kosović (U14, preko 55), dok su srebrni bili Božo Tomasević (U14, do 40), Boško Matović (U14, do 50) i kataši Drazen Šutović (U14) i Lana Čormaković (U14).

Sa bronzanim odličjima nastup su okončali

kataši Teodora Medojević (U14), Uros Stevović (U14), kadeti Benjamin Aljosević i Jovana Milić i borbaši Vuk Radusinović (U14, preko 55), Zoja Seba (U14, preko 47), Nemanja Gecaj (U14, do 57), Arijan Aljosević (U14, do 40), Rajan Zahrane (U15, preko 55) i Dražen Šutović (U14, do 55).

Sjutra, drugog takmičarskog dana na tatami će juniori, mlađi seniori i seniori u katama i borbama pojedinačno.