Srpski teniser Novak Đoković nije mogao da sakrije da ga je Ben Šelton iznervirao svojim ponašanjem u polufinalu US Opena.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale US Opena pošto je prethodne noći savladao mladog američkog predstavnika Bena Šeltona (3:0), tako da će se za trofej na poslednjem grend slemu sezone boriti protiv Danila Medvedeva. Srbin i Rus imaju mnoštvo poštovanja jedan za drugoga, za razliku od Šeltona koji se u pojedinim momentima meča ponašao čak i prostački, pa nije veliko iznenađenje što ga je Nole na kraju "poklopio".

Ne samo da je Novak Đoković imitirao njegovu proslavu pobeda, kada "spusti" telefonsku slušalicu, nego je očigledno da je bilo i određenih varnica između njih. Đoković jako teško krije kada mu se nečije ponašanje ne dopada, pošto je inače prema većini tenisera prijateljski raspoložen, ali gledajući njegovu reakciju na meča čini se da se "ne mirišu".

Kada se meč završio, Novak je proslavio na već objašnjeni način i potom je prišao mreži gde jedva da je razmenio i jednu reč sa Šeltonom. Nije ni Amerikancu bilo do priče, pa je utisak da je rekao samo "čestitke" pre nego što su se pozdravili sa sudijom. To nije manir Novaka Đokovića pošto obično zdušno čestita svom protivniku i ponekad udeli savet, posebno ako se radi o mlađim teniserima kakav je i sam Šelton, inače 16 godina mlađi od njega.

Interesantno, dok je Šelton izlazio sa terena, Novak mu nije aplaudirao kao što to obično radi svojim protivnicima, nego je za to vreme pio vodu i nije se preterano bavio Amerikancem koji je svaki poen, pa i onaj koji mu je poklonjen, proslavljao kao da je koš za zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu. Pogledajte kako je izgledao kraj meča:

Pogledajte 01:07 Novak Đoković hladan pozdrav sa Benom Šeltonom Izvor: Eurosport TV Izvor: Eurosport TV

"Svidela mi se njegova proslava, kopirao sam je, ukrao sam njegovu proslavu...", objasnio je Novak Đoković postupak na kraju meča zbog koga su ga mnogi novinari napali, a i tokom obraćanja Bena Šeltona insistiralo se da se objasni kako je reagovao na pomenuti potez srpskog asa.

"Da... Ja nisam video taj potez, tek sam posle video snimak. Ne sviđa mi se kada vidim da me ljudi na društvenim mrežama upozoravaju kako treba da slavim ili kako ne treba. Kao dete sam naučio da je imitacija najbolji pokazatelj da vam neko laska, to je sve što imam da kažem o tome", poručio je potom arogantni Šelton koji do kraja obraćanja inače nije rekao ni lepu reč za srpskog tenisera.