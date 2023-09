Poslije 23 godine na Cetinju će se ponovo igrati muška odbojka s obzirom na to da će OK “Lovćen” biti dio EPCG Superlige za odbojkaše.

Izvor: MN Press

“Nakon 2000. godine kada je klub prestao sa radom, ponovo smo aktivirali mušku sekciju i takmičićemo se u EPCG Superligi. Ekipu čine većinom mlađi igrači, uz par iskusnijih koji su ranije igrali crnogorsku ligu. Plan kluba je da se mladi Cetinjani afirmišu i steknu iskustva, kako bi u narednim sezonama bili konkurentniji”, rekao je Martinović, piše CdM.

On je podsjetio na to da je Lovćen od 1979. godine par puta igrao Drugu saveznu ligu Jugoslavije, ali i to da je bio šampion Crne Gore.

“Odbojka na Cetinju ima tradiciju. Lovćen je do 2000. godine redovno igrao Drugu ligu Jugoslavije, a tri puta je bio crnogorski prvak. Takođe, juniorska ekipa cetinjskog kluba bila je šampion Crne Gore 1996. godine”, dodao je on.

Kako CdM prenosi, Martinović se na kraju zahvalio i gradskoj upravi koja je klubu pružila podršku na svim poljima.

“Veliku zahvalnost dugujemo Prijestonici Cetinje koja nam je pružila punu podršku u svakom smislu te riječi. Takođe, firme poput DOO Humci, Hipotekarna banka, ali i Nacionalni parkovi Crne Gore pomogli su nam oko opreme za naše odbojkaše”, zaključio je Zoran Martinović.