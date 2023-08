Najbolja srpska atletičarka Ivana Vuleta u Budimpešti stigla do zlata u skoku udalj, a njena karijera prebogata je i uspesima u drugim disciplinama.

Najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Vuleta (nekada Španović) postala je prvi put šampionka sveta na otvorenom, nakon što je u Budimpešti ubedljivo savladala konkurenciju u skoku udalj. Ovaj rezultat potvrdio je njen status u domaćem sportu - nikada nismo imali bolju atletičarku od Ivane, a to se jasno vidi i kada se pogleda sve što je tokom prethodnih godina radila u karijeri. Ivana Vuleta ima 15 medalja sa velikih takmičenja, ali i čak četiri državna rekorda!

Jedan od njih popravila je u trenutku kada je postala svetska šampionka - skokom od 7.14 u Budimpešti Ivana Španović postavila je novi nacionalni rekord Srbije u skoku udalj na otvorenom, iako je tokom takmičenja bila nervozna. Nadmašila je svoj rezultat iz Beograda 2016. godine za četiri centimetra, ali treba istaći da ovo nije naujbolji skok u Ivaninoj karijeri. Najbolja srpska atletičarka ima i bolji skok - na Evropskom prvenstvu u dvorani 2017. godine koje je održano u Beogradu Ivana Španović skočila je magičnih 7.24 i to je državni rekord u zatvorenom.

Koliko joj prijaju dvorane govori i podatak da u zatvorenom Ivana Vuleta ima još dva nacionalna rekorda i to u disciplinama koje nisu joj nisu primarne! Zalet je izuzetno bitan za skok udalj, pa se u ranijem delu karijere Ivana nekoliko puta oprobala u trkama na 60 metara, najkraćoj sprinterskoj disciplini - kategoriji koja postoji samo u dvorani. Iako je 60 metara duže nego što Ivana trči pre skoka, ona se dobro snašla u ovoj disciplini, pa je na mitingu u Novom Sadu 2015. godine istrčala deonicu za 7.31 sekunde - nijedna Srpkinja u istoriji nije bila brža od nje!

Svoju univerzalnost Ivana Vuleta je pre više od decenije pokazala publici u Novom Sadu, na tamošnjem mitingu. Najbolja srpska atletičarka je u januaru 2013. godine postavila nacionalni rekord u petoboju - disciplini u kojoj Srbija dugo nije imala atletičarku koja dominira. Ovako su izgledali Ivanini rezultati na tom takmičenju:

Broj bodova: 4.240

60m prepone: 8.49 sekundi

Skok uvis: 178 centimetara

Bacanje kugle: 12,40 metara

Skok udalj: 6.68 metara

800 metara: 2:43.68

Nije poznato da li Ivana Vuleta ima nameru da se u nastavku karijeru još neki put oproba u ovim disciplinama, ali smo od nje i prošle godine videli pravo malo čudo. Srpska atletičarka je neočekivano došla na ideju da promeni disciplinu i oproba se u troskoku na Balkanskom prvenstvu koje je održano prethodnog leta. Ivana je tom prilikom skočila 14.24 metara i osvojila zlatnu medalju na Balkanijadi u rumunskom gradu Krajova, a njen skok bio je samo centimetar kraći od norme za Evropsko prvenstvo koje se održavalo iste godine.

Ovaj rezultat srpske atletičarke nije blizu nacionalnog rekorda koji drži Biljana Topić Mitrović (Dragutinova supruga, Angelinina majka). Ona je na Evropskom prvenstvu u Rimu 2009. godine skočila 14.37 i to je nacionalni rekord na otvorenom, dok je u zatvorenom bila još bolja sa 14.56 metra. U ovom trenutku to deluje nedostižno za Ivanu, ali nemojte zaboraviti da je već uspevala da prevaziće nestvarne prepreke u karijeri i stiže do najvećih odličja i kada je bila otpisana.

Inače, Ivana Vuleta je u karijeri osvojila bronzu na Olimpijskim igrama 2016. godine u Rio de Žaneiru i još 14 velikih medalja. Na Svetskom prv enstvu na otvrenom ima zlato i dve bronze, dok je u dvorani osvojila dva zlata, srebro i bronzu. Evropska prvenstva su još više njena teritorija - na otvorenom ima dva zlata i srebro, a u dvoranskim uslovima tri zlata i bronzu. Takođe, Ivana Španović je četiri puta bila šampionka u Dijamantskoj ligi, osvojila zlatne medalje na Mediteranskim igrama, Univerzijadi, Svetskom prvenstvu za juniore...

