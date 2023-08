Ivana Vuleta govorila i o psovkama na finalu Svetskog prvenstva.

Ivana Vuleta postala je prvakinja sveta u Budimpešti i ostavlia je bez daha skokovima preko sedam metara. Mnogi su primetili da je posle drugog, uspešnijeg (7,14) ona najpre sebi opsovala u bradu, sumnjajući u to da je skok bio ispravan. Stavila je potom ruke na ogradu, a onda ju je šokirala odluka sudije da je sve bilo "čisto" i da je skok ispravan. Skočila je u trenutku od sreće, svesna da je postala prvakinja sveta - i to novim nacionalnim rekordom Srbije. Posle finala, Ivana je govorila o psovki. "Celo takmičenje sam psovala, kako ne bih ponavljala neke greške. I pored toga sam uspela u onome to sam zacrtala", kazala je Vuleta.