Mnogi vozači iz ove sezone već naredne neće biti u Formuli 1 ili će promeniti ekipe.

Ovogodišnja sezona Formule 1 nije ispunila očekivanja zbog prevelike dominacije Red Bula, odnosno njihovog vozača Maksa Ferstapena, koji praktično može već sada da se pohvali da je osvojio treću uzastopnu titulu. Jasno je da će ovo biti i sezona u kojoj je najdominantnije došao do šampionskog trofeja pošto već posle 10 trka ima 99 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Serhija Pereza, kolegu iz Red Bula.

Dok se najavljuju potencijalne promene u pravilima, za sada su ipak bliže potvrdi samo brojne "vozačke". Tako bi na kraju sezone čak sedmorica vozača mogli da promene sredinu i sprema se ozbiljno "osveženje" pred sezonu 2024, tako da grid više neće ni ličiti na ovogodišnji...

Ugovori ističu čak sedmorici vozača Formule 1 i među njima je i sedmostruki šampion Luis Hamilton koji nije ubeđen da će nastaviti u Mercedesu nakon dve ispodprosečne godine. Već dugo se Hamilton ljuti na Mercedes i na Tota Volfa što ne mogu da mu obezbede konkurentan bolid koji bi mogao da se bori sa Red Bulom za pobede na trkama, tako da se sve više spekuliše da bi mogao da završi u Ferariju.

Osim pomenutog Hamiltona, ugovor ističe i povratniku u "najbrži sport" Danijelu Rikardu, koji je potpisao do kraja sezone sa Alfa Taurijem, dok se pretpostavlja da je to samo naznaka njegovog dogovora sa Red Bulom od iduće sezone, s tim da će to zavisiti i od uspeha koje ostvari Serhio Perez ove godine.

Slobodan je i Juki Cunoda, takođe iz Alfa Taurija, ali i Kevin Magnusen (Has), Niko Hilkenberg (Has), Logan Sardžent (Vilijams) i Džou Gvangju (Alfa Romeo). Za sada deluje da će Has produžavati svoje vozače, dok su svi ostali neizvesni...

