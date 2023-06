SLIKALA SE ZA START, A NA PUŠ PAUZI SMUVALA BOGATAŠA: Hit priča Hrvatice - Slavica je za 58 sekundi postala MILIJARDERKA

Slavica Eklston, bivša žena Bernija Eklstona i najbogatija Hrvatica, ispričala kako je izgledao život sa vlasnikom Formule 1.

Izvor: Profimedia

Bivša supruga čuvenog vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona Slavica Radić, jedna je od najbogatijih Hrvatica na svijetu. Njena imovina se procjenjuje na 1,2 milijarde dolara, što je daleko više nego što je u djetinjstvu u kojem je nerijetko oskudjevala, mogla i da zamisli.

Njeni roditelji Jova Radić i Ljubica Malić su se razveli, a u višečlanoj porodici je uvijek nedostalano novca. Slavica je riješila rano da se osamostali, a zbog ljepote kojom je plijenila, riješila je da počne da se bavi manekenstvom.

Slikala se za magazin "Start", nakon čega je krenula njena inostrana karijera. Radila je kao manekenka u Milanu, a jednom prilikom je čak otišla i na stazu Formule 1.

Bila je 1981. godina, kada je Slavica imala 23. Organizatori trke su je angažovali da reklamira sportsku odjeću, a to slikanje je posmatrao i Berni Eklston.

Izvor: Profimedia

"Proklinjala sam i vrućinu i trku i sela sam na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim je Berni video, pozvao me je u svoj 'moto-hotel', pokretnu kancelariju u luksuzno opremljenom autobusu", pričala je Slavica novinarima devedesetih.

"Pozvao me je na piće, ali nismo previše pričali jer ja nisam znala engleski, on nije znao italijanski. Ostavila sam mu broj telefona ali pogrešan. Zvao je pola svijeta da bi došao do mog broja i za par dana je uspio da me nađe".

Slavica se ubrzo udala za njega i živjela s njim u blizini Hajd Parka u Londonu, u zgradi s 9 spratova koja je pripadala arapskom magnatu Kašogiju.

"Zgrada je bila u staklu, a prva četiri sprata Berni je pretvorio u kancelarije, dok je gornjih pet spratova bio naš stan s pogledom na London. Na poslednjem spratu je bio bazen".

Šef Formule 1 Bernie Ecclestone i njegova supruga Hrvatica Slavica

Izvor: Profimedia

Iako je živjela u luksuzu kakav nije mogla ni da sanja, ubrzo je uvidjela mane - nije smjela da nosi ni trenerku jer je stalno sretala suprugove poslovne partnere.

2008. godine su mediji otkrili da je njihov brak pred raspadom. Slavica je imala 50 godina kada se odselila iz njihovog doma i unajmila advokata. Berni je demantovao priče o razvodu tvrdeći da se Slavica odselila jer ne podnosi buku s gradilišta na susjednoj kući.

Kao razlog za razvod navedena je Bernijeva strast prema poslu, zbog koje je zapostavljao porodicu.

"Šta imam od njega. Dolazi s posla posle osam, večera i ide na spavanje. Čak i na odmoru ni dva minuta ne sjedi u miru. Osim posla ga ništa ne zanima. Nema hobi, a ljude smatra dosadnima".

Brakorazvodna parnica 2009. godine trajala je tačno 58 sekundi, koliko je bilo potrebno da sudija pročita rješenje. Brzo su se dogovorili i oko podjele imovine - Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrijednih nekretnina i udio u deonicama.