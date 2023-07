Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena, a evo šta je završio od škole.

Izvor: Profimedia

Punih pet sati čitav svet je pratio finale Vimbldona i uzbudljiv meč u kojem su snage odmerili najbolji teniser sveta Novak Đoković i Karlos Alkaraz koji je na kraju ipak odneo pobedu.

Brojne poznate ličnosti gledale su meč sa tribina, a najveću pažnju privukao je glumac Bred Pit koji ne krije da je veliki fan srpskog sportiste. U loži su bili i Novakovi roditelji, Dijana i Srđan Đoković, kao i supruga Jelena sa decom, a poznato je da su upravo oni njegov najveći oslonac i podrška.

Njihov privatan život delimično je poznat javonsti - mnogo toga su tokom Đokovićeve karijere delili sa ostatkom sveta, dok pak više toga su ipak čuvali samo za sebe. Ipak, interesovanje za Novakov život van terena nikako ne jenjava. Ono što mnoge zanima jeste njegovo odrastanje, ali i školovanje o kojem je jednom prilikom govorila njegova majka Dijana.

Novak Đoković je pohađao Osnovnu školu "Bora Stanković" u beogradskom naselju Banjica. Međutim, već kao sedmogodišnjak je imao jasan cilj - da bude svetski broj jedna u tenisu! I na njegovom ostvarenju je počeo vredno da radi još od tog momenta. Zato su neke stvari morale da trpe...

Novakova majka Dijana i otac Srđan su prepoznali talenat u svom sinu i podržali ga u ispunjavanju njegovog sna, te su ga sa samo 12 godina upisali na tenisku akademiju Nikole Pilića. Već u 16. godini Nole je bio profesionalni teniser.

Potom je upisao Sportsku gimnaziju, ali je njegovo formalno obrazovanje, ipak, moralo da se prekine.

"Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su "s" od gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada", rekla je Dijana jednom prilikom.

Najbolji teniser sveta i njegova supruga Jelena i danas ističu važnost obrazovanja. Bez obzira na bogatsvo koje su stekli, ne kriju da decu vaspitavaju kao "sav normalan svet", te da veliki akcenat stavljaju upravo na školovanje i usavršavanje u svakom mogućem smislu.

Ovako je Novaka bodrila porodica u finalu Vimbldona:

