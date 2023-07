Američki list "Njujork Tajms" proglasio je pobedu Karlosa Alkaraza početkom novog poretkla u tenisu, iako je ove sezone Novak Đoković već osvojio dva grend slema.

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da nastavi dominaciju na Vimbldonu pošto je u ovogodišnjem finalu ipak "predao krunu" mladom Karlosu Alkarazu. Španski teniser je uspeo da prekine njegov niz od četiri uzastopna pehara na Vimbldonu i čak deset godina bez poraza na Centralnom terenu, zbog čega je Srbin sipao komplimente na njegov račun i poručio je otvoreno da "nikad nije igrao protiv takvog tenisera", dodavši da je Karlitos miks trojice najboljih svih vremena.

Ipak, iako je Nole osvojio dva grend slema ove godine i u trećem igrao finale, čini se da su svi požurili da "proglase novog kralja", čime su na neki način Đokovića otpisali iz dalje borbe. Tako je i najuticajniji dnevni list na svetu "Njujork Tajms" u izveštaju sa finala Vimbldona slavodobitno poručio: "Karlos Alkaraz je pokazao Novaku Đokoviću da su mu titule odbrojane".

"Snagom forhend vinera, Novak Đoković je udario reketom od gredu koja drži mrežu, a onda je pokupio krhotine i seo na stolicu. Bio je to nekarakterističan izliv besa osvajača 23 grend slema i tu se radilo o mnogo više od samo poena koji je izgubio. Đoković, od koga su svi očekivali da osvoji Vimbldon u nedelju, i možda još nekoliko puta u narednim godinama, izgledao je kao da je shvatio u tom trenutku: njegova dominacija muškim tenisom prethodnih godina je možda završena. Mladi španski teniser Karlos Alkaraz je demonstrirao neverovatnu mentalnu snagu i teniske veštine tokom sjajnog meča od pet setova i time se rodilo novo tenisko rivalstvo", stoji u tekstu "Njujork Tajmsa" uz poruku da taman kada je Đoković nadmašio Federera i Nadala, došao je novi teniser koji ima sve da postane jedan od najvećih u istoriji igre.

"Đoković je do nedelje delovao nepobedivo u mečevima koji se igraju na tri dobijena seta na grend slem turnirima, a posebno na Centralnom terenu Vimbldona gde nije izgubio 10 godina. Pošto je Federer otišao u penziju, a Nadal se nosio sa hroničnim problemima sa povredama sa 37 godina, moglo se zamisliti kako Đoković dolazi do još nekoliko grend slem trofeja u narednih nekoliko godina dok Alkaraz nije izbrusio svoju igru. (...) Možda je razlog za razbijanje reketa, koji je Đoković pripisao trenutnoj frustraciji - kada je Alkaraz odbranio svoj servis u petom setu - to što se na Vimbldonu, na travi, nadao da će imati blagu prednost u odnosu na svog prezrelog novog rivala u narednim godinama", naveo je novinar "Njujork Tajmsa" i podsetio i na Noletovu iznenađenost igrom Španca na travi, iako mu je šljaka omiljena podloga.

"I pre razbijanja reketa, bio je još jedan trenutak kada je Đoković dobio signal da ga čeka nekoliko izazovnih godina. Đoković je servirao pri 1:3 u trećem setu i njih dvojica su odigrala gem od 32 poena sa 13 "djusova" koji je trajao skoro pola sata. Oba igrača su trčala i napravila neverovatne udarce, a gledaoci su oduševljeno urlali zbog sjajne igre i hrabrosti. Na kraju, Đoković je poslao forhend u mrežu, a Alkaraz je napravio novi brejk. Stavio je prst na uvo i tražio od publike još buke i tu je Novak znao. Koliko god godina još da igra, Alkaraz će biti tu - i to čak i na travi", zaključuje se uz Novakovu izjavu da je za sport odlično što će ovakvo rivalstvo biti nastavljeno i na US Openu.

